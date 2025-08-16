ILLIT、Z世代の間で話題の海外歌手とコラボステージ披露！『jellyous』で最高の相性見せる

ガールズグループILLITが歌手ソフィー・パワーズと『jellyous』の合同ステージを初めて公開し、最高の相性を見せた。

【写真】モカ、黒猫のような“ぱっつん前髪”

去る8月15日、ILLITは京畿道（キョンギド）果川（クァチョン）市のソウル大公園駐車広場で開催された「One Universe Festival 2025」のソフィー・パワーズの公演にスペシャルゲストとして出演した。

彼女たちは、カナダ出身のシンガーソングライターであるソフィー・パワーズと8月1日にコラボ曲『jellyous（Feat. Sophie Powers）』をリリースした縁で、今回のステージに立った。

この日、ILLITがサプライズ登場すると、観客から歓声が沸き起こった。ILLITとソフィー・パワーズは自由にリズムに乗りながら目を合わせるかと思えば、全速力でステップを踏む区間では一緒に踊りながら最高の相性を見せた。

（写真＝BELIFT LAB）ILLIT、1枚目左から3人目：ソフィー・パワーズ

ここにILLITの愛らしい歌声とソフィー・パワーズのシックなラップが調和し、没入感の高いステージを完成させた。

率直で堂々とした音楽で世界中のZ世代に愛されている2人のアーティストは、音源に続きパフォーマンスまで披露し、ファンを虜にした。

ステージを終えた後、ILLITは「『jellyous』のパフォーマンスはいつも楽しいが、今日ソフィー・パワーズとともにした公演は次元が違った。本当にすごかった」として、「私たちのコラボ曲をたくさん愛してほしい」と感想を伝えた。

なお、ILLITは来る9月1日、日本1stシングル『時よ止まれ』をリリースし、日本で正式にデビューする予定だ。

（記事提供＝OSEN）

◇ILLITとは？

2023年6〜9月に放送された『R U Next？』を通じて、YUNAH、MINJU、MOKA、WONHEE、IROHAで結成された、日本人メンバー2人（MOKA、IROHA）を含む多国籍5人組グループ。HYBE傘下レーベルの芸能事務所BELIFT LAB所属。自主的で積極的な意志（I WILL）と特別な何かを意味する代名詞（IT）の組み合わせで作られたグループ名には、「何にでもなれる潜在力を持つグループ」という意味が込められている。2024年3月25日、1stミニアルバム『SUPER REAL ME』をリリースしてデビュー。