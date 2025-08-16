◇セ・リーグ 巨人0―3阪神（2025年8月16日 東京D）

巨人の6年目左腕・井上温大投手（24）が16日に出場選手登録され、同日の阪神戦（東京D）で今季17度目の先発登板。初回、森下に先制2ランを許すなど3回5安打3失点で降板し、チームワーストタイの今季7敗目（3勝）を喫した。

昨季8勝を挙げてブレークし、侍ジャパンにも初選出された井上だが、今季は5月21日の阪神戦（甲子園）で挙げた3勝目を最後に勝利なし。この日も9試合＆87日ぶりとなる今季4勝目を手にすることはできなかった。

この日も開幕から17試合連続で甲斐との先発バッテリー。

だが、初回いきなり先制を許す。1番・近本に対してはボールが上ずって四球を与え、犠打で1死二塁となってから3番・森下に投じたスライダーを左翼スタンド上段まで運ばれた。

森下は17号2ラン。巨人戦では今季5本塁打目となったが、井上も今季チームワースト13本目の被本塁打となった。

2回は無失点で切り抜けたものの、小幡、中川に連打されて無死一、二塁のピンチを招くなど、この回も不安定。

3回は先頭の中野に二塁打され、続く森下に四球で無死一、二塁となり、1死一、三塁から大山に右中間への適時二塁打を打たれて3失点目。なおも続いた1死二、三塁のピンチは野手陣の好守で切り抜けたが、その裏、1死走者なしで打席が回ると、代打・増田陸を出されて降板となった。

投球内容は3回で打者15人に対して53球を投げ、5安打3失点。1三振を奪い、与えた四球は2つ、直球の最速は148キロだった。

前回登板した7月31日の中日戦（バンテリンD）では勝利投手の権利を得る目前の5回途中8安打3失点で降板。阿部監督からこれまで何度も指摘されてきた課題の一塁ベースカバーをまたも怠ったことから、翌8月1日に今季2度目の出場選手登録抹消となっていた。

この日の一戦は「長嶋茂雄終身名誉監督追悼試合」として開催。国民的スーパースターだった長嶋さんは6月3日に肺炎のため89歳で死去したが、他界後最初の試合となった翌4日のロッテ戦（ZOZOマリン）で先発マウンドに上がったのが井上だった。

だが、2回に2本塁打を浴びて3点先制を許すなど3回までに5点を失って7回5安打5失点で敗戦投手に。

天国のミスターに白星を捧げるためにも「こういう試合に投げられるってことには感謝して、試合になったら自分がやるべきことに集中して投げたい」と意気込んでいた今回のマウンドだったが、無念の早期降板でチームワーストタイの7敗目となった。