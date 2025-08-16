◇セ・リーグ 巨人0―3阪神（2025年8月16日 東京D）

巨人は「長嶋茂雄終身名誉監督追悼試合」として開催された阪神戦（東京D）でわずか2安打に終わり、村上に巨人戦初完封を許す完敗。6月30日以来47日ぶりの貯金2を逃して勝率5割に逆戻りとなった。

阪神との今季対戦成績は6勝14敗で、本拠・東京ドームでは3勝8敗。ゲーム差は12となった。

16日ぶりの先発マウンドに上がった6年目左腕・井上は初回、森下に先制2ランを許すなど3回5安打3失点で降板。5月21日の阪神戦（甲子園）以来9試合＆87日ぶりとなる4勝目を逃してチームワーストタイの今季7敗目を喫している。

打線は、デビューから巨人戦無敗の天敵右腕・村上の前にこの日も沈黙。5回まで初回に泉口が放った1安打で、6回には途中出場の先頭・岸田が内野安打を放ったが、続く丸が併殺打に倒れてゼロ行進が続いた。

結局、最後まで二塁すら踏めず、2安打9三振。村上に巨人戦初完封を許した。

5月6日の阪神戦（東京D）で一塁守備中に打者走者と交錯して負傷交代し、左肘じん帯損傷と診断されて長期離脱していた主砲の岡本は「4番・三塁」に入って102日ぶりに1軍復帰。長嶋さんの永久欠番「3」の付いたユニホームで三塁守備を無難にこなしたが、3打席に立って2打数無安打1四球と快音は聞かれなかった。

なお、巨人の無得点試合は今季13試合目。零敗は今季11度目となっている。