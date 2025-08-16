ムーミン好き必見♡UVも雨もこれ一本！【小川】ムーミン×小川のレトロかわいい機能派日傘がAmazonで好評販売中！
ムーミン好き必見♡【小川】ムーミン×小川のレトロかわいい機能派日傘がAmazonで好評販売中！
裏面がポリウレタンコーティングなので、UVカット、遮熱遮光加工はばっちり。更にはっ水機能もついているので雨の日でも使える晴雨兼用の日傘。
バック型の共袋なので、持ち運びしやすく、傘をたたまないでもしまうことができる。そのまま傘を入れれるので、電車の乗り降りなど急いでいるときなども収納しやすく便利。
ナチュラルな風合いの合板製ハンドルは手にしっくりなじみ、持ちやすさと上質感を両立。留め具はゴールドのスナップボタンになっていて、全体のバランスにもこだわっている。
ボタンを外すとミニバッグになる収納袋が付属。傘をキレイにたたまなくても出し入れ可能。
