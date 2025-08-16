MBS清水麻椰アナ、結婚を発表「サタプラ」「プレバト！！」など出演
【モデルプレス＝2025/08/16】MBSの清水麻椰アナウンサー（29）が8月16日、自身のInstagramを更新。結婚したことを発表した。
【写真】MBS美人アナ、結婚を発表
清水アナは「いつもお世話になっております」と切り出し、「先日、結婚いたしました！」と発表。「これからも仕事に励んでまいります。よろしくお願いします」とつづっている。
清水アナは 1995年12月20日生まれ、神奈川県出身。2019年に毎日放送へ入社し、「サタデープラス」「よんチャンTV」「プレバト！！」などを担当している。（modelpress編集部）
