¡¡NEC·Ú°æÂô72¡ÊÄ¹Ìî¸©·Ú°æÂô72¡á6625¥ä¡¼¥É¡¢¥Ñ¡¼72¡ËÂè2Æü¤Î16Æü¡¢¥Ä¥¢¡¼ÄÌ»»2¾¡¤ÎÇð¸¶ÌÀÆü²Í¤¬65¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢66¤Ç²ó¤Ã¤¿22ºÐ¤Î»û²¬º»Ìï¹á¤È¤È¤â¤ËÄÌ»»10¥¢¥ó¥À¡¼¤Î134¤Ç¼ó°Ì¤ËÊÂ¤ó¤À¡£1ÂÇº¹¤Î3°Ì¤ËÎëÌÚ°¦¡¢¶âÂô»ÖÆà¡¢ÀôÅÄ¶×ºÚ¤¬¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡Æ£ÅÄ¤µ¤¤¤¤¬ÄÌ»»8¥¢¥ó¥À¡¼¤Î6°Ì¡£¥È¥Ã¥×¤«¤é½Ð¤¿3¿Í¤Ï¥Ú¡¦¥½¥ó¥¦¡Ê´Ú¹ñ¡Ë¤¬7°Ì¡¢¤µ¤µ¤¤·¤ç¤¦¤³¡¢ÆâÅÄ¤³¤È¤³¤Ï13°Ì¤Ë¸åÂà¤·¤¿¡£3¥¢¥ó¥À¡¼¡¢37°Ì¤Þ¤Ç¤Î53Áª¼ê¤¬·è¾¡¥é¥¦¥ó¥É¤Ë¿Ê½Ð¡£ºòÇ¯ÇÆ¼Ô¤Ç2½µÏ¢Â³Í¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤·¤¿²ÏËÜ·ë¤ÏÍ½ÁªÍî¤Á¤·¤¿¡£¡Ê½Ð¾ì108Áª¼ê¡á¥¢¥Þ4¡¢À²¤ì»þ¡¹ÆÞ¤ê¡¢µ¤²¹27.0ÅÙ¡¢ÆîÅì¤ÎÉ÷2.9¥á¡¼¥È¥ë¡¢´Ñ½°3397¿Í¡Ë