Image: OKIBI JAPAN

こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

暑い夏こそ、できるだけ身軽に出かけたい！

そんなときに小さいスリングバッグは重宝しますが、大きい荷物が入らないのが唯一の弱点です。

そんな悩みを解決してくれそうなのが「Kangaroo Sling（カンガルースリング）」。荷物の量に応じて形が変わる、新発想のスリングバッグなんです。

3秒で変身する収納力

Image: OKIBI JAPAN

このバッグの最大の特徴は、中央の拡張スペースと伸縮ロープを使った「可変収納システム」。必要な時だけ、たった3秒でスペースを広げられるんです。

普段はスリムに持ち歩いて、仕事帰りに買った本や脱いだ上着、急な雨で必要になった折り畳み傘まで、サッと収納。13インチのタブレットだって余裕で入ります。

Image: OKIBI JAPAN

付属のベルクロロープを使えば、三脚みたいな長物も固定可能。「今日は荷物多めだな」という日も、「ミニマルに過ごしたい」という日も、一つのバッグで対応できるのがありがたいですね。

実は他にもたくさん機能がある商品なので、気になった方は下記のページからチェックしてみてください。

Image: OKIBI JAPAN

Source: machi-ya