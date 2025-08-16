声優の櫻井智さんが13日に亡くなった。公式X（旧ツイッター）や、公式サイトなどで16日、発表された。53歳だった。

櫻井さんは8月4日に緊急入院していた。公式発表によると、多臓器がんの悪化のため入院したが、症状が改善せずに亡くなったという。10日にXを更新し、緊急入院する事態になったとして、ライブ中止を発表したばかりだった。

公式サイトでは「櫻井智は2025年8月13日に永眠いたしました。長きにわたり応援してくださった皆様に心より御礼申し上げます」と表題が掲げられ、Xには「櫻井智永眠のお知らせ」が掲載された。

櫻井さんは、アイドルグループ「レモンエンジェル」のメンバーとしてデビュー。声優として、アニメ「マクロス7」のミレーヌ・ジーナス役や「怪盗セイント・テール」羽丘芽美／怪盗セイント・テール役、アニメ「ポケットモンスター」の人気キャラクター・シロナ役などを担当した。

以下、公式発表全文

櫻井智はかねてから治療中であった多臓器癌の症状が悪化したため8月4日に緊急入院となりましたが、症状が改善せずに誠に残念ながら8月13日に永眠しました。

生前に頂戴しました多くの声援ならびにお見舞いのメッセージに深く御礼申し上げます。

櫻井智は病気からの完全なる復活を目指し、治療には常に私どもと一緒に前向きに懸命に取り組んでいましたが、このような結果となってしまい、私どもは大変悔しく悲痛な思いに暮れています。

応援してくださっていた皆様には深くお詫び申し上げます。

葬儀は私人として近親者のみで行われますので葬儀に関するお問い合わせ、取材はお控えくださいますようお願い申し上げます。

ファンの皆様とのお別れ会は後日に執り行うことも検討してまいります。

櫻井智所属事務所 株式会社フェザード