◇セ・リーグ DeNA6−0中日（2025年8月16日 バンテリンD）

DeNAのドラフト1位・竹田祐投手（26）がプロ初登板初先発で初勝利を挙げた。

最速150キロの直球と140キロ台の高速フォークで3者連続を含む6三振を奪い、7回2安打無失点の好投だった。

履正社−明大を経て、三菱重工Westから入団した右腕は「すごく緊張したんですけど、良いピッチングができてよかった。回を追うごとに緊張がほぐれて楽しく投げられた」とヒーローインタビューで安どの表情。「ストレートも走ってて変化球もしっかりカウント取れた。自分の思う通りのピッチングできたのでよかった」と納得の表情で、ウイニングボールは「今日は家族が来てるので、両親にしっかり渡したいと思います」とはにかんだ。

球団ではドラフト1位で入団した投手が初登板初先発でプロ1勝目を飾ったのは、06年の山口俊以来、19年ぶりの快挙だった。

先発が見込まれていたケイが腰の違和感で回避し、前日に急きょ先発が決まった。

三浦監督からは「チャンスと捉えて思い切りやれ」と背中を押され、堂々の90球だった。2軍14試合で2勝5敗、防御率3・23をマークし、現在の状態の良さも先発に抜てきされた決め手だった。