モデルで俳優の香音（２４）が１６日、都内で行われた女子中高生、女子大学生の座談会「Ｔｏｋｙｏ Ｇｉｒｌｓ Ｔａｌｋ」イベントに登壇した。

タレント・野々村真、俊恵夫妻の長女で、昨年大学を卒業し、社会人となった香音は、女子中高生が２００人の前で、小学生時代はなりたかった職業について医者だったと告白。しかし「手術だったり、注射だったり、結構、血がダメだと思って、一番、助けなきゃいけないときに、助けられないと思って、モデルさんを頑張りたいなと思って」と幼少期を振り返った。

小学４年生から芸能活動をしているが、習い事は両親にも相談したといい「何事にも応援してくれて、背中を押してくれた」と感謝。ドラム、ギター、ベース、習字、油絵などと１週間のスケジュールが埋まっていたという。それでも「全て今のお仕事につながっています」と今に生きていると振り返った。また、現在、真面目に取り組んでいることについては「韓国語を勉強しています。会話をしたいと思ってます」と本格的に習得を目指していると明かした。