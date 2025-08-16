SOFINA iPの新セラム誕生♡3大肌悩みに総合アプローチ

肌印象を大きく左右するシミ・肌あれ・乾燥くすみ。花王「SOFINA iP」から、この3大要因に総合アプローチする薬用美容液「角層トーニングセラム」が新登場します。独自の角層透化技術®で角層細胞までうるおいを届け、乾燥による黄見ぐすみ印象™をケア。さらに2つの有効成分でシミ予防や肌あれ予防も叶える、まさに渾身の逸品です。

うるおい×透明感♡角層透化技術®の実力

新セラム最大の特長は、花王独自の「角層透化技術®」。これは、角層細胞までたっぷりのうるおいを行き渡らせ、乾燥で黄みがかったくすみを和らげ、透明感を引き出す技術です。

保湿成分として角層トーニング成分※2やケラトMK複合成分※3を配合し、ツヤのある明るい肌へ導きます。

肌なじみの良いとろみテクスチャーと琥珀色の美しい液色も、毎日のケアを特別なひとときに変えてくれます。

シミ・肌あれ・乾燥くすみに総合アプローチ

SOFINA iPは、肌印象を左右する3大要因に着目。有効成分ナイアシンアミドがメラニン生成を抑え、シミやソバカスを防ぎます。

有効成分グリチルリチン酸ジカリウムは肌あれ予防に効果的。さらに、保湿成分で乾燥による黄見ぐすみ印象™をケア。まさに多角的なアプローチで、季節や年齢に左右されない美肌を目指せます。

ソフィーナ iP 【薬用】角層トーニングセラム（美容液）

30㎖ 価格：6,600円（税込）／お試しサイズ10㎖（数量限定）価格：2,420円（税込）※My Kao Mall価格

発売日：2025年10月18日（土）

※2 ゲンノショウコエキス、チョウジ抽出液、ジオウエキス、グリセリン

※3 Ｎ-アミジノ-Ｌ-プロリン、コハク酸２-（２-ヒドロキシエトキシ）エチルグアニジン、Ｎ-メチル-Ｌ-セリン

毎日のスキンケアに、頼れる一滴を

SOFINA iP「角層トーニングセラム」は、シミ予防、肌あれ防止、乾燥くすみケアを一度に叶える贅沢な薬用美容液。

肌にすっとなじみ、うるおいと透明感をもたらすその実力は、毎日のスキンケアを格上げしてくれます。頼れる一滴で、季節を問わず健やかで輝く肌を手に入れてみませんか？