出身と聞いてすごいと思う「広島県の私立進学校」ランキング！ 2位「AICJ高等学校」を抑えた1位は？【2025年調査】
その名を耳にするだけで、知性と努力の象徴として思い浮かぶ名門校があります。難関大学への合格実績や、卒業生の活躍ぶりは多くの人の憧れの的。出身者と出会えば、自然と敬意の念を抱かずにはいられません。
All About ニュース編集部では、2025年7月24日〜8月7日の期間、全国20〜60代の男女158人を対象に、広島県の私立進学校に関するアンケートを実施しました。その中から、「出身と聞いてすごいと思う広島県の私立進学校」ランキングの結果をご紹介します。
※本調査は全国158人を対象に実施したもので、結果は回答者の意見を集計したものであり、全体の意見を断定的に示すものではありません
【8位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「私と同じクラスの賢い子でもギリギリ受かるか受からないかというくらい賢い高校だと聞いたから」（20代女性／山口県）、「英語に特化した学校という印象で、英語を伸ばしたい学生さんが多く入学されていると感じました。東大や京大などの国立志望の学生さんも多くいらっしゃいますし、出身と聞いたら英語が堪能な方という印象が強くなると思いました」（30代男性／福岡県）、「広島県内では異彩を放つ、完全国際型進学校。 国際バカロレア（IB）認定校で、英語による授業が多数。 → 東大・京大はもちろん、海外名門大学（オックスフォード、UCLA、シドニー大学など）への合格実績もあり」（50代男性／東京都）といった声が集まりました。
回答者からは「広島県内で非常に長い歴史と伝統を持つ男子校であり、その卒業生は多岐にわたる分野で活躍しており、社会的な評価も高いからです」（40代男性／群馬県）、「修道出身と聞くだけで『賢そう』『きちんとしてそう』という印象がある。長い伝統があって、広島でも一目置かれる存在。地元の企業や医療関係者、教育者にも卒業生が多くて、信頼されてる感じがする」（30代女性／秋田県）、「政治家、医師、学者、実業家など、社会の様々な分野でリーダーシップを発揮している方が多く、その高い教育レベルと人間性を育む校風に驚きを感じるから」（30代女性／北海道）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の筆者：坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに参入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
2位：AICJ高等学校／43票広島市安佐南区にある国際教育を特色とする進学校で、英語力強化や海外大学進学へのサポートが手厚いことで知られています。国際バカロレアを導入し、世界標準の学習環境を提供しており、多くの卒業生が国内外の有名大学へ進学しています。
1位：修道高等学校／45票江戸時代に創設された歴史ある男子校で、広島県内外にその名を轟かせる名門校です。学力の高さに加え、スポーツや文化面でも優れた成果を収める生徒が多く、人格形成にも力を入れています。政財界や学術界など各界で活躍する著名なOBを多数輩出しています。
