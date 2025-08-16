FYURAが、新曲「Lens」を本日8月16日に配信リリースした。

（関連：【画像あり】FYURA、メンバーがアートワークを手掛けた「Lens」ジャケット写真）

同楽曲は、リーダーのNiinaが作詞作曲を手掛けた切ないバラード曲だ。“何かが始まってしまえば、それには終わりがある。でも確かにそこには愛した証がある”というテーマは、Niinaが読んだ千早茜による小説『神様の暇つぶし』からインスピレーションを受けて楽曲制作をしたという。

前作の「NAKED」は真夏にふさわしいパワフルなロックチューンで、生バンドや生歌の正真正銘一発撮りMVも公開されている。「Lens」も生バンドでレコーディングが行われた。彼女たちのボーカルとコーラスがこの曲の持つ温度感を生々しく表現しており、その圧倒的な歌声と独自のスタイルに磨きがかかった1曲となっている。

ジャケットのアートワークもこれまで同様メンバーが手掛けており、タイトル文字はLUNAが手掛けた。また、リリックビデオが8月18日20時に公開予定だ。

なおFYURAは、8月17日に『SUMMER SONIC 2025』の『出れんの!?サマソニ!?2025』枠で、PACIFIC STAGEのトップバッターで出演。さらに、初のワンマンツアー『FYURA 1st LIVE TOUR ～東京だよ! 大阪やでぇ! 全員集合!!～』を、8月22日に東京shibuya WWW、8月30日に大阪JANUSにて開催する。

・FYURA コメント

FYURA“5ヶ月リリース大作戦”第5弾は、夏の終わりの切ないバラード、「Lens」!!「物語を読むときに情景を想像するように、この曲を聴いてくれた人がそれぞれの絵を浮かべながらそれぞれの温度で『Lens』を感じていただきたいです」

（文＝リアルサウンド編集部）