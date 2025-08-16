¡ÖÌÜ¸µ¤¬¤½¤Ã¤¯¤ê¡×Ãæ¹¾ÍÎ¤àË´¤Êì¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥Èá¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤ª¾îÍÍ¤âåºÎï¤Ê¤ï¤±¤À¡×
´é¤ò´ó¤»¹ç¤¦2Ëç¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«
¡¡½÷Í¥¤ÎÃæ¹¾ÍÎ¤(51)¤¬¡¢Ë´¤Êì¤ÎÌ¿Æü¤Ë¾Ò²ð¤·¤¿àÊìÌ¼2¥·¥ç¥Ã¥Èá¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤Þ¤À5Ç¯¡£¤â¤¦5Ç¯¡×¤È¤·¤Æ¡¢ÍÄ¾¯´ü¤ËÊì¤È¤¦¤Ä¤ë¼Ì¿¿¤ä¡¢Âç¿Í¤Ë¤Ê¤ê´é¤ò´ó¤»¹ç¤¦¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£»þÂå¤Î°ã¤¦2Ëç¤À¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤â´é¤ò´ó¤»¹ç¤¦¤è¤¦¤Ë¤¦¤Ä¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Ãç¤ÎÎÉ¤µ¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£Ãæ¹¾¤Ï2020Ç¯8·î9Æü¤ËÊì¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¤Ï¡Ö¤ªÊìÍÍÈþ¤·¤¤¡£¤ª¾îÍÍ¤âåºÎï¤Ê¤ï¤±¤À¡×¡Ö¤ªåºÎï¤ÊÊý¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÈþ¿Í¿Æ»Ò¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤ªÊìÍÍÁÇÅ¨¤È¤Æ¤âÈþ¿Í¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÌÜ¸µ¤¬¤½¤Ã¤¯¤ê¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤ªÊì¤µ¤ó¤âÈþ¿Í¤«¡×¡Ö¤½¤Ã¤¯¤ê¡×¡Ö¤¨¡¼¡¢¤½¤Î¤Þ¤ó¤Þ¤ä¤ó¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£