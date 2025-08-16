◇パ・リーグ オリックス0―1西武（2025年8月16日 京セラD）

オリックスが今季15度目の零敗を喫した。前日は“スミイチ”での勝利を収めたものの、この日は3回に失った1点を最後まで守り切られ、0―1での敗戦をやり返された。

先発のエスピノーザは3回までに5安打を浴びるなど不安定な立ち上がりも、4回以降は無安打投球で、結果的に6回5安打1失点と力投。「全体的に投げている感覚としてはよかったと思いますし、球数が多くなってしまった部分はありますが、なんとか最少失点で粘り強く投げられたところは悪くなかった。ただ、先制点を許してしまったところは悔しいですし、変化球が甘く入ってしまいました」と、3回2死一、二塁で外崎に浴びた先制打を悔やんだ。

打線は西武・与座の前に6回まで3安打と沈黙。この日初めて得点圏に走者を背負った5回1死二、三塁では、頓宮と大里がいずれも外野フライに打ち取られた。2死球で得た6回2死一、二塁では、杉本が三ゴロ。8回1死二塁では西武3番手・山田に対して代打・山中が二ゴロ、宗が投ゴロに倒れるなど、7回以降は相手の継投にかわされた。