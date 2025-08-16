15日夜、新潟県南魚沼市で60代男性がクマに襲われ、けがをしました。男性は持っていた懐中電灯でクマを叩くなどして抵抗したということです。



警察によりますと15日午後9時20分ごろ、南魚沼市山谷で夕涼みのため自宅の前を歩いていた60代男性が、背後から体長約1ｍのクマに襲われました。男性が持っていた懐中電灯で叩くなどして抵抗したところ、クマは自宅の敷地内にある池に落ちたあと、山の方へ逃げたということです。男性は左足をかまれたほか、右腕をひっかかれ市内の病院に入院しました。命に別状はありません。



男性の妻は「悲鳴みたいなのが聞こえて、そのあと主人が慌てて家に上がってきて『クマに襲われたから救急車呼んで』と。足からだいぶ血が出ていて青ざめていた」と話しました。最近、現場周辺ではクマの目撃や畑の被害などが複数あったといいます。



新潟県は８月に入り「クマ出没警戒警報」を出していて、単独行動を避け音の鳴るものを持つなど、注意を呼びかけています。