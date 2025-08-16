「客員」の正しい読み方は？「きゃくいん」でも間違いではないけれど！？
「客員」を何と読むかご存知でしょうか？
「きゃくいん」と読んでいる方が多いかも知れませんね。
「きゃくいん」と読むのは慣用読みで、間違えて読む人が多いため許容された読み方です。
それでは、正しい読み方は？
「客員」の読み方のヒントはこちらひらがなで書くと「〇〇〇〇」の4文字 組織や団体で、正規の成員ではなく客分として迎えられた人のこと 「客員教授」「客員研究員」などと使われます
以上の3つのヒントから考えてみてくださいね。
「客員」の読み方！正解は！？
正解は「かくいん」です！
普段何気なく読んでいる漢字の中には、間違えて読んでいる漢字がたくさんあります。
「客員」もその1つですね。
冒頭でも述べましたが「きゃくいん」と読むのは慣用読みで、正しくは「かくいん」と読みます。
「客」を「かく」と読む熟語としては、他に「刺客（しかく）」などがあります。
これも「しきゃく」と間違えて読んでいる人がいるかも知れませんね。
間違えていた人は、この機会に「客員（かくいん）」「刺客（しかく）」と、覚えておきましょう。
出典：コトバンク