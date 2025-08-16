英国で竣工し日本へ回航される

1913年（大正2年）の8月16日、旧日本海軍の戦艦「金剛」がイギリスにあるヴィッカース社のバロー・イン・ファーネス造船所で竣工し、日本へ回航されました。同艦は日本海軍が第二次世界大戦で運用した戦艦12隻のうち、唯一の外国製戦艦として数々の作戦に参加。ガダルカナル島の飛行場に対する艦砲射撃を成功させたほか、サマール沖海戦では護衛空母を撃沈するなど、旧式艦ながら、実戦で最も大きな活躍を見せた日本の戦艦として知られます。

【画像】壮観！これが勢ぞろいした戦艦「金剛」「比叡」「榛名」「霧島」です

日本は海軍を創設した明治以降、諸外国に発注した軍艦を輸入してきましたが、「金剛」はその最後の艦となります。建造は技術移転を前提としたもので、日本は技術者の派遣や設計図の入手などを要求し、ヴィッカース社はこれを承諾しました。

金剛型戦艦の2番艦「比叡」からは、建造に必要な資材をイギリスから輸入し国内で建造する、いわゆるノックダウン生産のような形となり、3番艦「榛名」と4番艦「霧島」では国産化率も徐々に向上していきます。一連の技術移転により、国産戦艦の建造能力は大きく向上し、最終的に史上最大最強の戦艦「大和」「武蔵」につながっていきます。

ちなみに日本の戦艦の艦名は、「大和」や「武蔵」、「長門」など旧国名から付けられていますが、「金剛」は奈良県と大阪府の境に位置する金剛山にちなんだ艦名で、旧国名ではありません。元々、装甲巡洋艦をルーツとする巡洋戦艦だった「金剛」は、一等巡洋艦の山岳名に由来する艦名となっています。

巡洋戦艦とは、簡単に言えば、戦艦と比べると防御力はやや劣るものの、速力は勝る大型の戦闘艦を指します。海戦では、敵の巡洋艦や駆逐艦を撃破する役割も期待されていました。ただ、次第に巡洋戦艦と戦艦の区別は曖昧になり、巡洋戦艦だった金剛型は戦艦に艦種を変更することになります。

「金剛」は1913（大正2）年8月16日に竣工。南アフリカの喜望峰を回り、はるばる日本へ回航されて、同年11月5日に横須賀に到着しました。基準排水量は2万6000トンあまり、世界で初めて35.6cm砲を8門採用するなど、当時は世界最大にして最強の巡洋戦艦でした。

竣工翌年に第1次世界大戦が勃発しますが、主戦場が欧州だったため「金剛」は大きな戦闘には参加せず、その威力を発揮するのは第2次世界大戦からになります。

戦間期、「金剛」は2度にわたる大規模改修を受けます。最大速力は約30ノット（約55km/h）へ、航続距離も9800海里（約1万8000km）へ引き上げられたほか、水中防御力の強化、対空火力の増設なども施され、空母機動部隊に随伴することが可能な高速戦艦として生まれ変わりました。「金剛」の存在はアメリカ軍にとっても脅威で、後にアイオワ級戦艦が金剛型に対抗するために建造されることになります。

ただ太平洋戦争が始まった1941（昭和16）年12月時点で、「金剛」はすでに最古参の戦艦でした。速力こそ速かったものの、戦艦としての攻撃力や防御力は国内外の主力艦に見劣りしたのも事実です。

「大和」や「武蔵」などの強力な戦艦は、切り札として連合艦隊司令長官が直接指揮する第一艦隊第一戦隊に配備され、柔軟な運用ができないという問題がありました。日米の戦力が拮抗していたガダルカナル島をめぐる戦いには投入されず、大戦後半まで温存される形となったのです。一方「金剛」は、当初から最前線に投入されることになります。海戦の主役が戦艦から空母へ移った時代においても、速度性能を活かし、巡洋艦や空母と共に多くの作戦で運用されたことが「金剛」の活躍の幅を広げることになりました。

開戦時「最も旧式」ながら「最も活躍」

開戦直後1941（昭和16）年12月、「金剛」は「榛名」と南方へ進出。マレー沖海戦でイギリス艦隊と対峙した後、クリスマス島（イギリス領）への艦砲射撃などを行いました。その後、1942（昭和17）年4月のセイロン沖海戦、6月のミッドウェー海戦に参加し、さらに北方作戦の支援へと向かいます。



1944年6月のマリアナ沖海戦で、アメリカ海軍の空母艦載機から猛攻を受ける戦艦「金剛」（画像：アメリカ海軍）



10月にはガダルカナル島を巡る一連の戦いで、「榛名」と共に同島にあるアメリカ軍のヘンダーソン飛行場に対し、艦砲射撃を実施。飛行場を焼き尽くしてアメリカ軍に大きな衝撃を与えました。現地に展開していた日本陸軍の第17軍司令部は、この攻撃を「野砲千門に匹敵」すると評しています。

アメリカ軍は、水上遭遇戦で不覚を取らないように、新型戦艦であるノースカロライナ級やサウスダコタ級を空母に随伴させたり、ガダルカナル島周辺に投入するなど、金剛型への対処を迫られました。

1944（昭和19）年に入ると、6月のマリアナ沖海戦、10月にはレイテ沖海戦に参加します。レイテ沖海戦では、栗田健男中将が率いる主力部隊に配属され、「大和」「武蔵」「長門」「榛名」などと共に、フィリピンのレイテ島へ上陸しようとするアメリカ軍の迎撃へ向かいます。

「金剛」は、フィリピン東部のサマール島沖でアメリカの護衛空母群と会敵、砲撃を加えます。俊足を生かし、アメリカ軍の駆逐艦が放った魚雷を回避しつつ空母群を追い、集中砲火を浴びせました。この戦いで「金剛」は、護衛空母「ガンビア・ベイ」や護衛駆逐艦「サミュエル・B・ロバーツ」の撃沈に貢献したとされており、アメリカ軍に再び大きな衝撃を与えたのです。ただ「金剛」も無傷では済まず、空襲で至近弾を受け、船体側面の喫水線付近に設けられたバルジに深刻な損傷を受けてしまいました。

レイテ沖海戦後、損傷の修理が必要となった「金剛」は日本本土への帰投が決定、11月にブルネイを出港します。しかしその途上で、アメリカ軍の潜水艦「シーライオン」に発見されてしまいました。潜水艦は魚雷を発射、うち2本が「金剛」に命中します。艦齢が30年を超え、満身創痍となっていた老体に、魚雷は致命傷となりました。しばらく航行は可能でしたが、艦内の浸水は徐々にひどくなっていきます。「金剛」はとうとう転覆、台湾北西部の沖合で大爆発を起こし沈没しました。被雷から沈没まで2時間もありましたが、乗組員の退艦が遅れたため、約1300人が犠牲となる惨事となってしまいました。

明治期に進水した老齢艦ながら、「金剛」は実に多くの海戦に参加しました。金剛型戦艦の4隻は、いずれも戦場で大きな活躍を見せましたが、その中でも大戦後半まで生き残った「金剛」の実績は群を抜いており、日本海軍で最も活躍した戦艦とも言われます。また実際に干戈を交えたアメリカでも、実戦で最も多くの被害を与えた「KONGO」が、日本戦艦を代表する存在と評価されています。

なお、「金剛」の艦名は海上自衛隊のイージス艦「こんごう」に受け継がれています。ちなみに、イージス艦「こんごう」は今年で就役32年を迎え、先代の「金剛」の艦齢（31年）を上回るベテラン艦となりました。