北九州vs奈良 スタメン発表
[8.16 J3第23節](ミクスタ)
※18:00開始
主審:酒井達矢
<出場メンバー>
[ギラヴァンツ北九州]
先発
GK 27 田中悠也
DF 4 長谷川光基
DF 13 東廉太
DF 44 辻岡佑真
MF 6 星広太
MF 14 井澤春輝
MF 22 山脇樺織
MF 34 高吉正真
MF 66 高橋大悟
MF 99 樺山諒乃介
FW 10 永井龍
控え
GK 41 杉本光希
DF 50 杉山耕二
MF 11 喜山康平
MF 17 岡野凜平
MF 32 高柳郁弥
FW 18 渡邉颯太
FW 24 吉長真優
FW 25 坪郷来紀
FW 29 高昇辰
監督
増本浩平
[奈良クラブ]
先発
GK 15 岡田慎司
DF 3 澤田雄大
DF 5 鈴木大誠
DF 22 生駒稀生
DF 32 ユ・イェチャン
MF 7 田村亮介
MF 8 堀内颯人
MF 14 中島賢星
MF 23 岡田優希
MF 25 神垣陸
FW 17 田村翔太
控え
GK 51 関沼海亜
DF 2 田頭亮太
DF 6 中山雅斗
DF 13 都並優太
DF 33 佐藤大翔
MF 10 山本宗太朗
MF 41 森田凜
MF 70 川谷凪
FW 11 百田真登
監督
小田切道治
