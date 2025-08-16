声優・櫻井智さん死去 享年53「ポケモン」シロナ役「マクロス7」ミレーヌ役など
【モデルプレス＝2025/08/16】声優の櫻井智さんが、8月13日に亡くなったことがわかった。53歳だった。8月16日、公式SNSを通じ発表された。
公式X（旧Twitter）では、商品管理部より「櫻井智はかねてから治療中であった多臓器癌の症状が悪化したため8月4日に緊急入院となりましたが、症状が改善せずに誠に残念ながら8月13日に永眠しました」と報告。「生前に頂戴しました多くの声援ならびにお見舞いのメッセージに深く御礼申し上げます」と感謝を伝えた。
櫻井さんについては「病気からの完全なる復活を目指し、治療には常に私どもと一緒に前向きに懸命に取り組んでいましたが、このような結果となってしまい、私どもは大変悔しく悲痛な思いに暮れています。応援してくださっていた皆様には深くお詫び申し上げます」と想いがつづられている。
葬儀は近親者のみで行うとしているが、ファンとのお別れ会は後日執り行うことも検討しているという。
櫻井さんは1971年9月10日生まれ、千葉県出身。声優、歌手、女優、タレントとして幅広く活動。主な代表作に「マクロス7」ミレーヌ・ジーナス役、「怪盗セイント・テール」セイントテール／羽丘芽美役、「ポケットモンスター」シロナ役など。（modelpress編集部）
櫻井さんは1971年9月10日生まれ、千葉県出身。声優、歌手、女優、タレントとして幅広く活動。主な代表作に「マクロス7」ミレーヌ・ジーナス役、「怪盗セイント・テール」セイントテール／羽丘芽美役、「ポケットモンスター」シロナ役など。（modelpress編集部）
