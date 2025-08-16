福島vs栃木C スタメン発表
[8.16 J3第23節](とうスタ)
※18:00開始
主審:植松健太朗
<出場メンバー>
[福島ユナイテッドFC]
先発
GK 1 上田智輝
DF 3 松長根悠仁
DF 17 藤谷匠
DF 25 當麻颯
DF 28 鈴直樹
MF 6 上畑佑平士
MF 7 針谷岳晃
MF 10 森晃太
MF 14 中村翼
MF 30 狩野海晟
FW 40 樋口寛規
控え
GK 39 中川真
DF 2 山田将之
DF 23 安在達弥
DF 55 柴田徹
MF 8 吉永大志
MF 11 芦部晃生
MF 20 城定幹大
MF 37 由井航太
FW 9 清水一雅
監督
寺田周平
[栃木シティ]
先発
GK 31 相澤ピーター・コアミ
DF 5 奥井諒
DF 15 佐藤喜生
DF 22 鈴木裕斗
DF 42 マテイ・ヨニッチ
MF 10 岡庭裕貴
MF 14 関野元弥
MF 20 土佐陸翼
FW 23 吉田篤志
FW 77 田中パウロ淳一
FW 90 ピーター・ウタカ
控え
GK 1 原田欽庸
DF 33 乾貴哉
MF 8 森俊貴
MF 13 大嶌貴
MF 16 加藤丈
MF 26 宇都木峻
MF 28 小西慶太郎
FW 40 鈴木国友
FW 79 齋藤恵太
監督
今矢直城
