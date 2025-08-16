[8.16 J3第23節](とうスタ)

※18:00開始

主審:植松健太朗

<出場メンバー>

[福島ユナイテッドFC]

先発

GK 1 上田智輝

DF 3 松長根悠仁

DF 17 藤谷匠

DF 25 當麻颯

DF 28 鈴直樹

MF 6 上畑佑平士

MF 7 針谷岳晃

MF 10 森晃太

MF 14 中村翼

MF 30 狩野海晟

FW 40 樋口寛規

控え

GK 39 中川真

DF 2 山田将之

DF 23 安在達弥

DF 55 柴田徹

MF 8 吉永大志

MF 11 芦部晃生

MF 20 城定幹大

MF 37 由井航太

FW 9 清水一雅

監督

寺田周平

[栃木シティ]

先発

GK 31 相澤ピーター・コアミ

DF 5 奥井諒

DF 15 佐藤喜生

DF 22 鈴木裕斗

DF 42 マテイ・ヨニッチ

MF 10 岡庭裕貴

MF 14 関野元弥

MF 20 土佐陸翼

FW 23 吉田篤志

FW 77 田中パウロ淳一

FW 90 ピーター・ウタカ

控え

GK 1 原田欽庸

DF 33 乾貴哉

MF 8 森俊貴

MF 13 大嶌貴

MF 16 加藤丈

MF 26 宇都木峻

MF 28 小西慶太郎

FW 40 鈴木国友

FW 79 齋藤恵太

監督

今矢直城