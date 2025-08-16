田中美久、膝上ミニでほっそり美脚披露「眼福」「オフショル大人っぽい」
【モデルプレス＝2025/08/16】元HKT48の田中美久が16日、自身のInstagramを更新。出演番組のオフショットを公開し、反響が寄せられている。
【写真】田中美久、美脚際立つミニ丈コーデ
田中は「またまた出演させて頂きます！」とつづり、22日放送のフジテレビ系「酒のツマミになる話」（毎週金曜午後9時58分〜）を告知。「今回も楽しい会でした！」と振り返った。写真には、ベージュのオフショルダーのトップスとミニ丈のボトムスを合わせた衣装姿で、スラリと伸びる美しい脚を披露している。
この投稿に、ファンからは「眼福」「オフショル大人っぽい」「脚が細くて綺麗」「可愛くてセクシー」「どんな話をしたのか楽しみ」「笑顔が素敵」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
