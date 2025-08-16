ACL2の大会日程が発表!! G大阪はホーム開幕、J終盤戦に香港・タイ・ベトナム遠征へ
AFCチャンピオンズリーグ2(ACL2)の試合日程が16日、日本サッカー協会(JFA)から発表された。日本からはガンバ大阪が参戦。9月17日に東方足球隊(香港)とのホームゲームから開幕し、ラーチャブリー(タイ)、ナムディン(ベトナム)と対戦する。
昨年から大会方式が変わったACL2は、AFCチャンピオンズリーグエリート(ACLE)に続くアジア2番手のクラブトーナメント。東西16クラブずつがそれぞれ4つのグループに分かれてグループリーグを行い、各組上位2チームがラウンド16に進出する。
組み合わせ抽選は15日に行われ、この日、新たに試合日程が発表された。10月、11月のJリーグシーズン終盤戦にタイ、ベトナム、香港への遠征が入っており、長距離移動や気温への適応が試されそうだ。G大阪の日程は以下のとおり。
第1節
2025年9月17日(水)
G大阪 19:00 東方 [パナスタ]
第2節
2025年10月2日(木)
ラーチャブリー 19:15 G大阪 [ラーチャブリー]
第3節
2025年10月22日(水)
G大阪 19:00 ナムディン [パナスタ]
第4節
2025年11月5日(水)
ナムディン 19:15 G大阪 [ナムディン]
第5節
2025年11月27日(木)
東方 18:00 G大阪 [香港/旺角]
第6節
2025年12月11日(木)
G大阪 19:00 ラーチャブリー [パナスタ]
昨年から大会方式が変わったACL2は、AFCチャンピオンズリーグエリート(ACLE)に続くアジア2番手のクラブトーナメント。東西16クラブずつがそれぞれ4つのグループに分かれてグループリーグを行い、各組上位2チームがラウンド16に進出する。
第1節
2025年9月17日(水)
G大阪 19:00 東方 [パナスタ]
第2節
2025年10月2日(木)
ラーチャブリー 19:15 G大阪 [ラーチャブリー]
第3節
2025年10月22日(水)
G大阪 19:00 ナムディン [パナスタ]
第4節
2025年11月5日(水)
ナムディン 19:15 G大阪 [ナムディン]
第5節
2025年11月27日(木)
東方 18:00 G大阪 [香港/旺角]
第6節
2025年12月11日(木)
G大阪 19:00 ラーチャブリー [パナスタ]