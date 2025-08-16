FC東京が9/28横浜FM戦で「Teddy Bear Day」開催! 特製ベアグッズを手にするチャンス
FC東京は9月28日のJ1リーグ第32節・横浜F・マリノス戦でオフィシャルパートナー『三菱商事株式会社』の協賛による『Teddy Bear Day』を開催する。
今年のベアカラーは「ミントブルー」。当日は来場者先着1万5000名に「抽選券付FC東京特製ベアマスコットチャーム」がプレゼントされる。さらに抽選で合計1610名にベアグッズもプレゼント。特別賞の「FC東京特製BIGベア」が10名に、三菱商事賞の「FC東京特製ベア」が400名に、青赤賞の「FC東京特製Tシャツ」が1200名に当たる。
試合当日のイベント詳細はコチラ。
ゲキサカでは『Teddy Bear Day』を記念して、来場者が手にすることができるベアグッズ「FC東京特製ベア」1つ、「FC東京特製ベアマスコットチャーム」1個、「FC東京特製Tシャツ」1枚を各1名にプレゼントします。
応募方法はゲキサカの公式X@gekisakaをフォローしたうえで、こちらの該当ポストをリポストするだけ。リポストいただいた方のなかから抽選で各1名様にプレゼントします。応募期間は9月27日(土)23時59分まで。
詳細は下記をご参照ください。皆さまのご応募をお待ちしております。
■応募期間
2025年8月16日(土)〜2025年9月27日(土)23:59
■参加方法
応募期間内にゲキサカの公式X@gekisakaをフォローし、こちらの「該当ポスト」からリポストしてください。
■当選発表
当選者様にゲキサカよりXのDMにて、ご連絡させていただきます。
※プレゼントの種類を指定することはできません
【利用規約】
・投稿にはXへの登録が必要となります。
・投稿頂いた内容はXタイムラインに投稿されます。
・「該当ポスト」からリポストして頂いたお客様のみ、キャンペーンの当選権利がございます。
・当選者の決定前に@gekisaka のフォローを解除されると抽選、選考の対象外となります。
・すでに@gekisaka をフォローされている場合は、抽選、選考の対象となります。
・記載メンション、#タグ、URLの変更・削除は抽選、選考の対象外となります。
・プログラム等による自動投稿は抽選、選考の対象外とさせて頂く場合がございます。
・当選した権利を第三者に対し譲渡・転売することはできません。オークションへの出品等転売行為は固く禁止させていただきます。
・当選者には、DM(ダイレクトメッセージ)にてご連絡いたします。
・賞品のお届け先は、日本国内に限らせて頂きます。
・Xもしくは当サイトの外部サーバー、ネットワーク環境などの不具合により投稿できなかった場合、本キャンペーンの一切の責任を負いかねますので、予めご了承ください。
