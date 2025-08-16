◇プロボクシング 132ポンド（約59・87キロ）契約10回戦 堤駿斗《10回戦》カイス・アシュファク（英国）（2025年8月16日 サウジアラビア・リヤド ANBアリーナ）

WBA世界スーパーフェザー級3位の堤駿斗（26＝志成）が自身初の海外戦となるサウジアラビアでのノンタイトル戦の前日計量に臨み、対戦相手で16年リオ五輪代表カイス・アシュファク（32＝英国）とともに131・9ポンド（約59・83キロ）でパスした。

堤はアシュファクとのフェースオフを終えると「リヤドの皆さんの前で試合ができることをずっと楽しみにしていたので、自分のボクシングをして自分を表現したい」と日本人初のサウジアラビアでの一戦を前に意気込みを語った。インタビュアーから「何を見せたいか？」と問われると「素晴らしいKOショー」と答え、5連続KO勝利へ気合十分に話した。

アマ13冠の駿斗は弟・麗斗（22＝志成）とともに、サウジアラビア総合娯楽庁長官のトゥルキ・アラルシク氏がオーナーを務める、米老舗専門誌「ザ・リング」とアンバサダー契約を結ぶ。今回の試合がプロ転向後初の海外でのリングとなり、年末にも自身初の世界挑戦を見据えている。

同興行のセミファイナルでは、ともに世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（32＝大橋）の相手候補にも浮上していた、WBA世界フェザー級王者ニック・ボール（28＝英国）が同級5位サム・グッドマン（26＝オーストラリア）の挑戦を受ける。