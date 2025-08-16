タレントの野々村真（61）・俊恵（61）夫妻の長女でモデルの香音（24）が16日に都内で行われた、現役女子大学生との座談会「Tokyo Girls Talk」に出席。仕事と学業を両立していた自身の経験を振り返りながら、今後の野望を語った。

父は野々村真、母は野々村俊恵。芸能一家に生まれた香音は、デビュー前から、可愛いビジュアルが話題を集めていた。

デビュー後は、モデルや歌手など幅広いジャンルで活躍しながら、仕事と学業を両立。「学校終わりに必ず違う習い事をしていた。ドラムにギターにベースにピアノ、習字と油絵。全部習いたくて毎日違うことをして、全部の日々が埋まるように過ごしていた」というぐらい、幼少期から刺激的な日々を過ごしていた。

高校卒業後は「芸能の仕事は時間を費やすほど学びも多いのかな。（でも）大学でしか学べないこともあるよな」と葛藤も「キャンパスライフを過ごしたい。大学生を絶対に経験してみたい」と、当時の自分の“やりたい”“知りたい”気持ちを尊重。大学進学の決め手は「人生一度きりなので、たくさん勉強して自分の好きな仕事に就きたいと思ったのが1番大きかった」語った。

決断する上で迷いが生じることも。その時は、一度立ち止まり、周りの先輩を頼って知見を増やすことで「ここを乗り越えたら頑張れる目標」を明確にし、挑戦を続けてきた。

昨年、大学を卒業。仕事と向き合う時間が増え「今は、演じることが凄く好き。家族やファン、スタッフの皆さんにたくさん褒めてもらうことがうれしいので、それが私の1番のやりがい」と笑顔。周りの声を原動力に今後も芸能の仕事を続けながら、10年後には「プロデュース業とかたくさんやっていきたい」と先を見据えた。

同イベントは、女子中高生が進路や職業選択等の悩みを気軽に相談、共有できる場。都内在住・在学の女子中高校生が参加し、香音の話に耳を傾けていた。