横浜ビー・コルセアーズが中国強豪とプレシーズンゲーム…9月13日にトッケイセキュリティ平塚総合体育館で開催

横浜ビー・コルセアーズは8月16日、上海シャークスとのプレシーズンゲームを開催することを発表した。

トッケイセキュリティ平塚総合体育館での試合は9月13日14時ティップオフ。チケットは21日12時30分からオフィシャルファンクラブBLACK会員に向けた先行販売が開始し、23日12時30分から一般販売が行われる。

上海シャークスはヤオ・ミン（元ヒューストン・ロケッツ）氏がCBA時代に在籍したチームで、2001－02シーズンにCBAファイナルを制した実績を持つ。エリック・ブレッドソーやケネス・ロフトンJr.といった元NBA選手を擁した2024－25シーズンは、レギュラーシーズンで20チーム中10位となる28勝18敗の成績を残し、CBAカップで優勝を飾った。

上海シャークス戦が2025－26シーズン開幕を前に国内で行う最初で最後のプレシーズンゲーム。上海シャークス戦を終えるとヨーロッパ遠征に臨み、エストニアやポーランドの強豪と対戦する。

ラッシ・トゥオビヘッドコーチ体制2シーズン目の横浜BCは安藤誓哉、谷口光貴、兪龍海を新戦力として獲得。森井健太、キーファー・ラベナ、キング開、須藤昂矢、松崎裕樹、前野幹太、ゲイリー・クラーク、ダミアン・イングリス、マイク・コッツァーもロスターに名を連ねる。