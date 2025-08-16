８月１６日の中京７Ｒ・高山Ｓ（３歳上３勝クラス、芝２０００メートル、ハンデ＝９頭立て）はアレクシ・バデル騎手が乗った単勝５番人気のバールデュヴァン（牡５歳、栗東・浜田多実雄厩舎、父ミッキーアイル）が、注文をつけてハナに行くとそのまま押し切り、オープン入りを決めた。通算２４戦４勝。半馬身差の２着に１番人気のミッキーツインクル（川田将雅騎手）が入り、さらに首差の３着に７番人気のドットクルー（高杉吏麒騎手）が続いた。勝ちタイムは１分５８秒４（良）。

バデル騎手は「中京で勝ったことがある（２３年１２月に逃げ切り勝ち）ので、その時のリプレイを見て勉強しました。その時の勝ち方が良かったですし、今回のメンバーを見て前の方でレースをしたいと思いました。リズムよく行けましたし、今日のペースが合っていましたね。頑張ってくれました」と満足そうだった。

管理する浜田調教師は「ジョッキーの判断で、ああいう戦法になりましたが、よくリサーチしてくれていました。（考えていた）障害練習は３日で諦めました（笑）。でもこれでオープンなので、また考えていきたいです」と笑顔を浮かべていた。