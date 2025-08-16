ソフトバンクの有原航平投手（３３）が１６日のロッテ戦（みずほペイペイ）で無念の４回ＫＯとなった。初回に先制点を奪われると、２回には５安打を集められて大量５失点。４回にも中押しの追加点を献上して降板となり、マウンドを２番手・木村光に譲った。

ロッテ戦を前に「粘ってくるバッターもいるし、どんどん振ってくるバッターもいる。つながれないように一人ひとりに向かっていきたい。（今季５度目の対戦で）向こうも対策がやりやすくなると思うので、僕もしっかり考えて、捕手と話し合って迎えたい」と警戒していた右腕。結局４回１１安打を浴びて、今季ワーストタイの７失点（自責３）を喫した。序盤に味方の失策が絡む不運もあったが、踏ん張ることできなかった。

降板後、有原は「何とか最少失点でという気持ちでしたが、試合をつくることができなかった。チームにも中継ぎにも迷惑をかけてしまいました」とコメント。５回持たずの降板に不甲斐なさがにじんだ。登板前まで９試合連続でクオリティースタート（６回以上、自責３以下）をマークして８連勝中だっただけに、まさかの炎上となった。