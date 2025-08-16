プロボクシング元世界４階級王者で、前ＷＢＯ世界スーパーフライ級王者・田中恒成（３０）＝畑中＝が１６日、名古屋市内で開催された畑中ジム興行で、引退式を行った。

スーツ姿でリングに入場。「３歳から空手、１１歳からボクシング、２９歳まで２６年間を格闘技に打ち込んだ。これまで満足したことは一度もない。もっと速くもっと強くと自分自身の可能性を心から信じていた。ボクシングを通して、人生であったり、夢であったり、人間関係、お金のことも学んだ。ボクシングに感謝しているし、出会った人を大切にしたい」とあいさつした。後進ボクサーたちへ向けては「私は世界チャンピオンになったが、手の届かない存在ではない。一歩一歩階段を上り、次の道を進む。皆さんと世界チャンピオンへの道は続いている」とエール。１１年間のプロ生活を終え、惜別のテンカウントゴングを聞いた。

田中は昨年２月、ＷＢＯ世界スーパーフライ級王座決定戦に勝利し、史上最速の２１戦目で、井岡一翔（志成）と井上尚弥（大橋）に次ぐ日本人３人目の世界４階級制覇を達成。同１０月の初防衛戦でプメレレ・カフ（南アフリカ）に判定負けして陥落。右目網膜はくりのため、６月に引退を発表した。

今後は、１１月にも地元の岐阜・多治見市内に自身がオーナー、父・斉（ひとし）さんが会長兼トレーナーを務めるボクシングジムを開設予定。「強い選手というよりは、心の強い子を育てたい」と現在のところは、プロ加盟の意思がないという。歴戦の４階級王者が第２の人生をスタートさせた。

◆田中恒成（たなか・こうせい）１９９５年６月１５日、岐阜・多治見市生まれ。３０歳。中京高で全国４冠。２０１３年、プロデビュー。１５年、国内最速５戦目でＷＢＯ世界ミニマム級王座獲得。１６年、同ライトフライ級王座獲得。１８年、同フライ級王座奪取で世界最速タイ１２戦目の３階級制覇。２０年、同スーパーフライ級王座に挑んだ井岡一翔戦でプロ初黒星。２４年２月、同王座決定戦を制し、世界最速２１戦目で４階級制覇。身長１６５センチの右ボクサーファイター。プロ２０勝（１１ＫＯ）２敗。父・斉さんはトレーナー、アマボクサーの兄・亮明さんは東京五輪銅メダリスト。