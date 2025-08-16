春のクラシックに出走できなかった素質馬のレースぶりにＳＮＳでは驚きが広がっている。８月１６日に行われた新潟６Ｒ・中郷特別（牝馬限定、３歳上１勝クラス、芝１８００メートル＝トロピカルティー除外で１１頭立て）は、１番人気に推されたエストゥペンダ（牝３歳、美浦・高柳瑞樹厩舎、父サートゥルナーリア）が上がり３ハロン３２秒４の豪脚で完勝。勝ち時計は１分４４秒８（良）で２勝目を手にした。

このクラスでは決め手が違った。スタートがひと息で序盤は最後方を追走。最後の長い直線では馬なりで徐々にポジションを上げていくと、残り３００メートル付近から外に出して一気にスパートした。残り２００メートル過ぎに、先に抜け出したクライスレリアーナを並ぶ間もなくかわし、３馬身差で快勝。勝ち時計は、同じ良馬場だった前週９日の関越Ｓ（３歳上オープン）の１分４６秒２を大きく上回る数字で、秋への飛躍が期待される。

エストゥペンダはデビュー３戦目の東京で初勝利。クラシック出走に向けて賞金加算が必須だったが、フェアリーＳとクイーンＣで３着に敗れたため桜花賞出走は断念。さらにフローラＳでも３着でオークスの優先出走権をゲットできず、本番でも１勝馬による抽選から漏れたため、オークスにも出走できなかった。

春は大舞台に立てなかったエストゥペンダの勝利にＳＮＳでは「長く良い脚使うタイプだと思ってたけど」「秋華賞路線にはなんとか残れたかな」「自己条件ではモノが違ったわね」「あがり３２．４やばすぎ」「こんな強いんか…？という気持ち」「やっぱ強いわ」「春のトライアルはあと一歩だったから良かったね」「やっと勝てたかー」「ちょっと積んでるエンジンが違いすぎたな…」「こんなに切れんのかよ…」「未だに１勝クラスで戦ってるのが不思議なんだよ」「こんな強かったん！」など驚きの声が上がっている。