俳優の照英さんが、自身のブログで愛娘による魚フライに感嘆した様子を投稿しています。



【写真を見る】【 照英 】 “愛娘8歳” が一緒に釣ったアジをタチウオとともにフライに “全ての工程を一人でやり切る” チャレンジ精神と器用さ・そして美味に感嘆





照英さんは「またまた、愛娘キッチンです」「今回は、アジフライ＆タチウオフライです」と紹介。照英さんの8歳の次女は、両手に調理用手袋を重ねて腕を広げてピースサイン。チャレンジ精神満載で微笑んでいます。

その前には、小麦粉・溶き卵・パン粉のバットが並び、最後に衣を着けた魚の身を並べる大バットも置いてあります。そして捌いたアジとタチウオも卓上に準備。









照英さんは「全ての工程を、一人でやり切る素晴らしさ」とテキストしていますが、まさに次女は魚に小麦粉→溶き卵→パン粉→並べる、の順番に丁寧に作業をしている様子が写真でうかがえます。









照英さんは、しっかりきつね色に揚がったアジフライの写真を投稿し、『まわりサクサク、中ふっくら、こんなに美味しいフライが自宅で食べられるのは、贅沢の極みである！』と感嘆。「これから釣りをしたら、何でもフライにしてみよう」「今になって、フライに目覚めてしまった」「美味しすぎる」と、新たな楽しみを見つけた模様でした。







照英さんはブログで、8歳の次女とともに東京湾への海釣りで “ライトアジ釣り” を行い、その釣果をその日のうちで一緒に捌いたことも投稿していました。

