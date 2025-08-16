山梨学院の背番号「1」菰田陽生は身長194cmの2年生

甲子園に現れた身長1メートル94センチの超大型“2年生”エースに、ネットのざわつきが止まらない。Xでは「菰田くん」がトレンド入り。ファンからは「脳がバグ起こすんよ」「すごい太ももしてる…」「2年生なの？」と驚きの声が相次いだ。

山梨学院で背番号「1」をつける菰田陽生投手（2年）は、身長1メートル94センチ、体重100キロという恵まれた体格を誇る。開催中の第107回全国高校野球選手権で、15日の岡山学芸館（岡山)との3回戦に先発。中継を通じても違いが分かるサイズ感に、ネット上は騒然となった。

「山梨学院の菰田くん、2年生なの？！」

「凄い太ももしてる…」

「マウンドが近い！」

「デカすぎて他の選手が小さく見えてまうっていう脳がバグ起こすんよ」

「山梨学院のピッチャーでけぇ 遠近感バグる」

「山梨学院のピッチャー体格良すぎてメジャーリーガーかと思ったわ笑」

「山梨学院のピッチャーでっか」

「1人だけめちゃくちゃデカかった」

マウンドで時速150キロの剛速球を投げるだけでなく、2回1死の打席では外角球を引っ張って左前に抜ける安打。テレビ中継の解説者も「リーチが長くて、あれを三遊間に持っていけるんですね……」と驚いていた。試合は山梨学院が14-0で勝利し、8強入りを決めた。



（THE ANSWER編集部）