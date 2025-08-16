「家事も仕事も全部完璧に…」朝3時起床→深夜まで働く毎日で倒れたシングルファーザー芸人が、娘と見つけた道と子育ての壁
父親と娘からなる漫才コンビ「完熟フレッシュ」。父親の池田57CRAZYさん（49）は元パートナーとの別居が始まって以降、レイラさんを男手一つで育ててきた。仕事との両立やママ友との人間関係など、シングルファザーとして直面してきた子育ての「壁」について聞いた。
◆芸人を辞めて就職したジムは「スーパーブラック」だった
ーー元パートナーと別居がスタートし、レイラさんと2人暮らしを始めた当時、57さんはお笑いを辞めてスポーツジムのトレーナーをしていたとのこと。当時はどのような働き方でしたか。
池田57CRAZY（以下、57）：トレーナーの仕事をしていたのは、2013年からの4年余りです。職場は、一言でいうとスーパーブラックで(笑)。
何がブラックかというと、とにかく拘束時間が長かったんです。当時の起床時間は、朝の3時前後。ジムが開くのが朝の7時なんですが、そのために掃除やブースの準備があり、朝6時には出社しなくてはいけませんでした。
1時間の休憩を挟んで3〜4時頃まで働いたのち、一旦家に帰って夕飯の準備に取りかかります。21時までにレイラを寝かしつけた後、閉め作業のため22時頃に再び出勤することもありました。
ーーそれはかなりのオーバーワークですね……。
57：当時は「家事も仕事も全部完璧にやる！」と、啖呵を切っていました。無理がたたり、レイラと2人暮らしを始めて約1年半後の’15年5月に一度倒れ、約1ヵ月間入院してしまったんですよね。
最初は単なる過労だと思っていましたが、医師には「免疫系の病気が絡んでいる」と言われ、人生を考え直すようになりました。
ちょうど同じ年に「M-1グランプリ」が5年ぶりに復活したんですけど、M-1で死ぬほど滑ったら諦めもつくのかな？ なんて思ったんです。それでレイラを誘って’16年に「完熟フレッシュ」を結成、その年に3回戦進出を果たして、翌年のM-1では準々決勝まで進みました。アマチュアでは日本一の結果でした。
しばらくは仕事と兼業でネタ作りをしていたのですが、’17年、若手芸人がネタを披露し、ナインティナインさんが審査するバラエティ番組「おもしろ荘」（日本テレビ）のオーディションに合格し、仕事を辞める踏ん切りがつきました。
ーー子育て中、かつ安定した収入がある中で、専業の芸人に戻る決心がよくできましたね。
57：ジムの基本給は17万ぐらいと低めでしたが、残業代やインセンティブなどを合わせると、一番いい時の月収60万程度はありました。
なので確かに生活は安定していたんですけど、何年もやっていると先が見えてきてしまって……。芸人時代はお金もなかったですし、パワハラも当たり前のようにありましたけど、不思議と楽しかったんですよね。12年近くやっていたというのもあったのかもしれません。
◆緞帳が閉まった瞬間、バタンと倒れるのが理想
ーー結成当時、11歳だったレイラさんも中学、高校と進んで行きます。家計面や人間関係面で苦労はありませんでしたか？
57：中学までは公立に通わせていたので、教育費の負担はそこまで大きくありませんでした。
苦労したとすれば、同級生のお母さん達との人間関係でしょうか。離婚後はPTAや学校行事などにも出席するようになりましたが、すでにママ友同士の輪が出来上がっていて、男一人だと警戒されて入れないことが多かったんです。それまでは元妻ありきの人間関係だったので、母親が間にいるのといないのとでこんなに違うのか、と思ってしまいました。
ーー子育てにせよ支援制度にせよ、シングルマザーと比べれば、シングルファザーの方が情報を得づらい側面はありそうです。
57：ママ友がいれば情報が流れてくるのも早いですけど、男親の場合、情報面で損をしている部分は間違いなくあると思います。
◆芸人を辞めて就職したジムは「スーパーブラック」だった
ーー元パートナーと別居がスタートし、レイラさんと2人暮らしを始めた当時、57さんはお笑いを辞めてスポーツジムのトレーナーをしていたとのこと。当時はどのような働き方でしたか。
何がブラックかというと、とにかく拘束時間が長かったんです。当時の起床時間は、朝の3時前後。ジムが開くのが朝の7時なんですが、そのために掃除やブースの準備があり、朝6時には出社しなくてはいけませんでした。
1時間の休憩を挟んで3〜4時頃まで働いたのち、一旦家に帰って夕飯の準備に取りかかります。21時までにレイラを寝かしつけた後、閉め作業のため22時頃に再び出勤することもありました。
ーーそれはかなりのオーバーワークですね……。
57：当時は「家事も仕事も全部完璧にやる！」と、啖呵を切っていました。無理がたたり、レイラと2人暮らしを始めて約1年半後の’15年5月に一度倒れ、約1ヵ月間入院してしまったんですよね。
最初は単なる過労だと思っていましたが、医師には「免疫系の病気が絡んでいる」と言われ、人生を考え直すようになりました。
ちょうど同じ年に「M-1グランプリ」が5年ぶりに復活したんですけど、M-1で死ぬほど滑ったら諦めもつくのかな？ なんて思ったんです。それでレイラを誘って’16年に「完熟フレッシュ」を結成、その年に3回戦進出を果たして、翌年のM-1では準々決勝まで進みました。アマチュアでは日本一の結果でした。
しばらくは仕事と兼業でネタ作りをしていたのですが、’17年、若手芸人がネタを披露し、ナインティナインさんが審査するバラエティ番組「おもしろ荘」（日本テレビ）のオーディションに合格し、仕事を辞める踏ん切りがつきました。
ーー子育て中、かつ安定した収入がある中で、専業の芸人に戻る決心がよくできましたね。
57：ジムの基本給は17万ぐらいと低めでしたが、残業代やインセンティブなどを合わせると、一番いい時の月収60万程度はありました。
なので確かに生活は安定していたんですけど、何年もやっていると先が見えてきてしまって……。芸人時代はお金もなかったですし、パワハラも当たり前のようにありましたけど、不思議と楽しかったんですよね。12年近くやっていたというのもあったのかもしれません。
◆緞帳が閉まった瞬間、バタンと倒れるのが理想
ーー結成当時、11歳だったレイラさんも中学、高校と進んで行きます。家計面や人間関係面で苦労はありませんでしたか？
57：中学までは公立に通わせていたので、教育費の負担はそこまで大きくありませんでした。
苦労したとすれば、同級生のお母さん達との人間関係でしょうか。離婚後はPTAや学校行事などにも出席するようになりましたが、すでにママ友同士の輪が出来上がっていて、男一人だと警戒されて入れないことが多かったんです。それまでは元妻ありきの人間関係だったので、母親が間にいるのといないのとでこんなに違うのか、と思ってしまいました。
ーー子育てにせよ支援制度にせよ、シングルマザーと比べれば、シングルファザーの方が情報を得づらい側面はありそうです。
57：ママ友がいれば情報が流れてくるのも早いですけど、男親の場合、情報面で損をしている部分は間違いなくあると思います。