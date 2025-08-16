「成功者の言葉」は本当に正しいのか？ 元自衛官が語る″マウント言葉″の落とし穴″
「成功者の言葉」は、いつも本当に正しいのか？ SNSには、誰かの正しさを押しつけるような“マウント言葉”があふれています。でも、その言葉は本当に正しくて、信じるに足るものなのでしょうか？
他人の意見に流されず、自分の価値観で選択するために必要な視点とは――。防衛大学出身・元陸上自衛隊というキャリアを持つぱやぱやくんが、自らの体験を通して“成功者の言葉”に潜む落とし穴を語る。
※本記事は書籍『「誰かの気持ち」を考えすぎない』（扶桑社）より、抜粋・一部編集したものです。
◆発言の内容よりも、発言者の立場や成果に注目してしまう
SNSには、「タワーマンションは勝ち組の象徴」「結婚は25歳までにすべき」 といった「優位な立場にいる人による、自分の立場を守るための、客観性に欠けた発言」があふれています。
私も実は、防大や自衛隊にいたころ、知らずにこのような発言をしていたことがあります。
「防大を出れば立派になれる」「自衛隊で鍛えられるから強くなれる」なんて後輩に言っていましたが、いま思えば自分が自衛隊に入隊したという選択を正当化したかっただけなのかもしれません。
こうした発言は、単体では単なる個人の意見にすぎません。しかし、そこに「マウント」が加わると、急に説得力を持ってしまうのです。
マウントとは相手を見下すような態度や発言のことですが、組み合わせることで「自分は成功者だから言える」というイメージを作り上げるのです。
たとえば、「年収1000万円を稼げない男性は結婚すべきではない」という発言があったとします。これをただの意見として聞けば、「それってあなたの感想ですよね」で終わります。
しかし、発信者が「私は年収2000万円です」「タワマン住んでます」「高級車に乗っています」といった成功アピールとセットで発言すると、急にその言葉に重みが生まれてしまうのです。
このとき、受け手の心理には、「成功している人が言うのだから正しいにちがいない」という思考がはたらきます。発言の内容よりも、発言者の立場や成果に注目してしまうのです。
私も転職活動をしているとき、「防大卒なら大手に入れるでしょ」「自衛官なら体力あるから営業向きですよ」なんて言われることがありました。
実際は、防大を出ても転職で苦労することなんてふつうにあるし、自衛官だからといって営業が得意とはかぎりません。でも、私に「防大卒」「元自衛官」という肩書きがあると、なぜかその人の言葉に説得力があるように聞こえてしまうのです。
◆「結果を出している人の言葉は正しい」という思い込み
さらに巧妙なのは、「あなたのためを思って言っている」という善意の仮面をかぶることです。「私のような成功者から見て、あなたは間違っている。だから教えてあげる」という態度で来ます。
批判されても「アドバイスしているだけなのに」と言い逃れができるようになっているのです。
では、なぜこうした発言は説得力を持ってしまうのでしょうか。
まず、現代社会では「結果を出している人の言葉は正しい」という思い込みが強くあります。年収が高い、いい大学を出た、美人と結婚した。そうした「わかりやすい成功」を手にした人の言葉は、内容に関係なく重要視されてしまうのです。
防大時代の私も、成績がいい同期の言葉は何でも正しく聞こえていました。
でも実際は、勉強ができるからといって人生のアドバイスが的確とはかぎらないし、むしろ自分の狭い経験の中でしか物事を見ていないことも多かったのです。
◆「思考停止」の快感
次に、自分の不安との共鳴です。多くの人は将来への不安や現状への不満を抱えています。そこに「成功者」が現れて、「私のようになりたければ、こうすべきだ」と言われると、その言葉が希望の光のように見えてしまうのです。
