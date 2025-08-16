海で“水着の秘密”がバレた20代女性、ジェットスキー中に襲った悲劇――仰天ニュース特報
お盆休み、仕事のストレスから開放されている方も多いこの時期。だが、別なストレスを感じている人たちも……。帰省や実家、夏にまつわる大反響を呼んだ仰天ニュースを特別セレクション！（初公開2021年8月2日 記事は取材時の状況） ＊ ＊ ＊
恋が盛り上がる季節といえば夏。しかし「ひと夏の恋」という言葉もあるように、苦い経験をした人も多いのではないだろうか。筆者がSNS上でエピソードを募集したところ、アラサーを中心に多くの男女から「失敗話」が寄せられた。
その中でも、後の人生にちょっとした影響を与えてしまった思い出たちをご紹介しよう。
◆胸をごまかそうとして…
好きな人の前では自分を良く見せたい。そう思うのは男女共通だろう。
アウトドア好きの優佳さん（仮名・20代）は、頑張りすぎて台無しにしてしまった経験を話してくれた。
「社会人になりたての頃、片思いの相手を含む男女グループで海に行ったんです。『好きな人に水着姿を見てもらうチャンスだ！』とワクワクしていたんですが……私、かなり胸が小さく（笑）。少しでもイイ体に見せようと思って、水着の下にパッドをこれでもか！ と詰め込みました」
努力の甲斐あって、好きな人（以下、B男さん）から水着姿を褒めてもらえたという。
浜辺でBBQや水遊びを楽しんだ一行は、予約していたジェットスキーで遊ぶことに。優佳さんの気持ちを知っていた女友達のおかげで、免許を持っていたB男さんとの二人乗りが実現した。
「ジェットスキーなら自然に体を密着させられるし、いい雰囲気になれるんじゃないか……って期待していました」
しかし、まさかのトラブルが優佳さんを襲う。
◆水着からパッドが…
調子に乗ったB男さんがドリフトをかけすぎてしまい、二人揃って海へと投げ出されたのだ。
「その瞬間、私の胸元からパッドが全部飛び出していったんです……気が付いた時には、あたり一面に私のパッドが散らばっていました……」
とんでもない醜態を晒してしまい、パニックになってしまった優佳さん。必死にパッドをかき集めようとしたところ、Ｂ男さんが苦笑いしながら散らばった一枚を差し出してきた。
「顔から火が出るんじゃないかってくらい恥ずかしかったです……気まずそうに『ごめんね』と謝られました。正直、『この恋、もう終わったな』と泣きそうになりました。あまりにショックすぎて、その後はどう過ごしたか覚えていません」
この事件を機に、B男さんとどう接すればいいか分からなくなってしまったそうだ。
微妙な距離を保っているうちにB男さんに彼女ができ、優佳さんの恋は終わりを迎えた。
「見栄を張りすぎなければ、展開が違っていたのかな……と今でも思います。あれから海に行く時はパッドを入れなくなりました（笑）」
背伸びしすぎるのも程々に。ありのままの姿で勝負することが、恋愛成就の近道かもしれない。
◆大学の夏休みにサークルの…
デートの定番、夏祭り。会社員の浩二さん（仮名・30歳）は、彼女と行った花火大会が原因で友情が壊れてしまったという。
「大学時代の話です。当時僕は同じサークルの女の子（以下、A子）と付き合っていました。A子はいわゆる“オタサーの姫”みたいな存在で、サークル内ですごくモテていたんです」
高い競争率の中から、見事に彼氏の座を獲得した浩二さん。破れたライバルたちに気を遣い、A子さんとの交際は隠すことにした。
「付き合って2年目の夏休み、琵琶湖の花火大会に2人で行ったんです。毎年何十万人も来るお祭りだから、知り合いと会うことも無いだろうと思っていました。でも、デート現場をサークルの人に見られていたんですよ……」
