フリーアナウンサー滝川クリステル（47）が、15日放送のニッポン放送「松任谷由実のオールナイトニッポンGOLD」（後10・00）のゲスト出演し、夫の小泉進次郎農相（44）の父、小泉純一郎元首相とのエピソードを語った。

19年に結婚、妊娠を発表。2児を出産し、男の子と女の子の母親になった。

パーソナリティーの松任谷由実からは。「初めてクリステルさんを嫁ですという時に、どうだったんですか？」と、純一郎氏との初対面について聞かれた。すると滝川は「お会いした時は、“やあ…クリスタルさん”って言われました。まず、名前が違う」と笑いながら告白。「おお…とか言ってましたけど、おお…って。あのままなので。あまり口数が多い方じゃないので」とも話した。

純一郎氏は2人の孫をとてもかわいがっているという。滝川は「目がなくなりますね。メロメロすぎて、凄いです。ホントに孫に会う時の親の顔って別物ですね。“あのお父さんがこうなるんだ”って、うちの夫が言っていますから。あんな顔、見たことないという感じで言っています」と、溺愛ぶりを明かしていた。