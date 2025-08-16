モアナ サーフライダー ウェスティン リゾート＆スパは、「ロビー」のリニューアルを7月3日に完了した。

ロなめらかなカーブのソファやチェアを配置し、シャンデリアとアクセントテーブルが調和する開放的なエントランスに改装した。中庭のバニヤンツリーをテーマにしたアートや葉形シェードの照明を設け、オリジナルの木製フローリングを修復したうえで特注家具を導入し、チェックインスペースも個別対応型に改良した。併設するピアノバー「ヴィンテージ1901」はテーブル席を増設し、エンターテインメント機能を強化した。

タワーウィングの客室はキングベッドまたはクイーンベッド2台の2タイプとし、ソファやワークスペース、読書エリア、コーヒーメーカー、ミニ冷蔵庫を備える。ラナイにはラウンジ家具を置き、シティビュー、オーシャンビュー、ダイヤモンドヘッドビューのいずれかを楽しめる。オーシャンフロントのワンベッドルームスイートには4名用ダイニングテーブル、ウェットバー、エンターテインメントセンターを組み込み、広いラナイも設置した。

会員限定で宿泊プラン「3泊以上限定オファー」を12月15日まで提供する。3泊以上の予約で料金を最大35％割引し、Marriott Bonvoyボーナスポイントを20,000ポイント付与する。