´Ñ·î¤¢¤ê¤µ¡¢¡È¤¹¤Ã¤Ô¤ó¡É¿¼ÅÄ¶³»Ò¤È¥ª¥Õ´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë2¥·¥ç¥Ã¥È¡Ö¤º¤Ã¤ÈÈþ¤·¤¤¡×¡ÖÂç¹¥¤¤Ê¤ªÆó¿Í¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Î´Ñ·î¤¢¤ê¤µ¡Ê48¡Ë¤¬16Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÇÐÍ¥¤Î¿¼ÅÄ¶³»Ò¡Ê42¡Ë¤È¡È¥ª¥Õ´¶¡É¤¢¤Õ¤ì¤ë2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤º¤Ã¤ÈÈþ¤·¤¤¡×´Ñ·î¤¢¤ê¤µ¡õ¡È¤¹¤Ã¤Ô¤ó¡É¿¼ÅÄ¶³»Ò¤Î¥ª¥Õ´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë2¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡¡Ö¤ªµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¶³¤Á¤ã¤óÅÐ¾ì¡×¤È2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£´é¤ò´ó¤»¹ç¤¤¡¢Ãç¤à¤Ä¤Þ¤¸¤¤2¿Í¤ÎÍÍ»Ò¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£¡Ö¥É¥é¥Þ½ª¤ï¤ê¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿ ¤ª¸ß¤¤¤ª»Å»ö¤¬Ë»¤·¤¯¡£¤«¤Ê¤êµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¤ª²ñ¤¤½ÐÍè¤¿¤Î¤À¤±¤É¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡ÖÁêÊÑ¤ï¤é¤ºÈþ¤·¤¯²ÄÎù¤Ç²Ä°¦¤é¤·¤¤¶³¤Á¤ã¤ó¤Ç¤¹ »£±Æ½ª¤ï¤ê¤Ç¥¹¥Ã¥Ô¥ó¤Ê¤Î¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡£¤³¤Î²Ä°¦¤µ¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö»ä¤ÎTOOSHYSHYBOY¤¬Âç¹¥¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¶³¤Á¤ã¤ó¤È°ì½ï¤ËTOOSHY²Î¤¨¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¡¢¡Ö¶á¶·¤Î¤ªÏÃ¤·¤â¤Ç¤¤¿¤·¡£ÁÇÅ¨¤Ê»þ´Ö¤ò²á¤´¤»¤Þ¤·¤¿ ¤Þ¤¿°ì½ï¤Ë¤ª»Å»ö¤â¤·¤¿¤¤¤Í¡×¤È¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤Ë¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¿¼ÅÄ¤âÆ±¤¸¼Ì¿¿¤Ç¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¤òÅê¹Æ¡£¡Ö¤¤¤Ä¤â¤ª²ñ¤¤¤¹¤ëÅÙ¥Ñ¥ï¡¼¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤ëÍê¤â¤·¤¯Èþ¤·¤¤ÀèÇÚ¤Ç¤¹ º£¾¬¤â¿§¡¹¤Ê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ä¤ªÏÃ¡Ê»Ç¤¨¤Æ¡Ëµ®½Å¤ÊÆü¤Ç¤·¤¿ »ä¤Ï¤¢¤ê¤Á¤ã¤ó¤ÎTOO SHY SHY BOY¡ª¤¬ÀÄ½Õ¤Ç¤¹ ¤ª´ê¤¤¤¹¤ë¤È²Î¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¤¹¤ëÍ¥¤·¤¤¤¢¤ê»Ð¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡×¤È´Ñ·î¤ÎÂ¸ºß¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤é¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö·ÝÇ½³¦¤ÎÈþ¿Í»ÐËå¡×¡Ö¤º¤Ã¤ÈÈþ¤·¤¤¡×¡ÖÂç¹¥¤¤Ê¤ªÆó¿Í¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¡×¡ÖÌþ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡×¡Ö¤¤¤¤¾Ð´é¤ÇÃç¤ÎÎÉ¤µ¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
