首位鹿島、エウベルが加入即ベンチ入り…先発に柴崎岳、樋口雄太ら　勝てば公式戦５連勝の福岡戦

◆明治安田生命Ｊ１リーグ▽第２６節 鹿島―福岡（１６日・メルカリスタジアム）

前節で首位に立った鹿島は、ホームに福岡を迎え“首位固め”を目指す。

昨季は夏場に失速したチームだが、今季は７月５日の川崎戦（１●２）を最後に、公式戦４連勝中。福岡に勝てば５連勝となり、２位以下の柏や神戸らにプレッシャーをかけることができる。

先発は前節のＦＣ東京戦（１〇０）から２人を変更。出場停止だったＤＦ濃野公人が右サイドバックへ。ボランチは三竿健斗と柴崎岳のコンビとなった。右ＭＦに樋口雄太が起用され、チャヴリッチ、鈴木優磨、レオセアラと前線を形成する。

ベンチには、１２日に横浜ＦＭからの加入が発表されたばかりのエウベルが入り、前節ＦＣ東京戦で決勝点の田川亨介、前々節で決勝点の松村優太らと出番を待つ。

鹿島のメンバーは以下の通り。

▼ＧＫ早川友基、▼ＤＦ濃野公人、植田直通、キムテヒョン、小川諒也、▼ＭＦ三竿健斗、柴崎岳、樋口雄太、チャヴリッチ、▼ＦＷ鈴木優磨、レオセアラ

▼控え ＧＫ梶川裕嗣、ＤＦ津久井佳祐、千田海人、ＭＦ知念慶、舩橋佑、松村優太、溝口修平、ＦＷ田川亨介、エウベル