「ママ…会いたいよ」電話から聞こえた生みの母の声に涙が止まらない｜わたしの3人の母【ママリ】
りーがバイトでいない夜、布団で寝ているこだころ.さんに、そっと1枚のメモを渡した祖母。そこには生みの母の電話番号が書かれており、姉とこっそり電話をかけてみるのでした。
©pipipi.boyoyon
©pipipi.boyoyon
運動会の日、こだころ.さんが生みの母の話をした途端りーが激怒し、こだころ.さんは校庭を引きずり回されたのですね。
©pipipi.boyoyon
©pipipi.boyoyon
こだころ.さんの生みの母は運動会を見に来ていたようで、りーに引きずり回されているときも見ていたけれど、助けることはできなかったようです。
©pipipi.boyoyon
©pipipi.boyoyon
りーがいないときに、こっそり生みの母の電話番号を渡してくれる祖母。「りーがいないときに電話してごらん」とすすめてくれています。
©pipipi.boyoyon
©pipipi.boyoyon
やっと聞けた生みの母の声に、安堵の涙が止まらないようです。そして電話番号をこっそり渡してくれる祖母の優しさを感じますね。
愛情を注いでくれる人がいる大切さ
©pipipi.boyoyon
©pipipi.boyoyon
世の中には「生みの親と育ての親が違う」という家庭もありますが、大切なのは、どれだけの愛情を注いでもらえたかということかもしれません。血のつながりがなくても、深い愛情があれば、子どもは幸せに育つものです。
この漫画の作者・こだころ.さんも、そんな家庭環境の中で育ちました。彼女には、生みの親、継母、そして育ての親である祖母の3人の“お母さん”がいたといいます。決して平たんな道のりではなかったけれど、自分がここまで成長するうえで、それぞれの存在が欠かせなかったと振り返っています。
中でも祖母の存在は特別だったようです。こだころ.さんにとって、祖母は常に味方でいてくれる安心感と、たっぷりの愛情を与えてくれる唯一無二の存在でした。そんな祖母の支えがあったからこそ、現在の自分があると感じているそうです。
子どもにとって「自分は大切にされている」と感じられる存在がそばにいることは、何よりの支えになります。愛情は目に見えないけれど、日々の関わりや言葉の積み重ねによって、しっかりと子どもに伝わっていくものです。
この作品は、愛情のかたちや家族のあり方について、改めて考えさせてくれるお話です。大人になった今だからこそ、自分が受け取った愛情を、次は周りの人へと返していきたいですね。
記事作成: ochibis
（配信元: ママリ）