【新華社ウルムチ8月15日】中国新疆ウイグル自治区和田（ホータン）地区于田（ケリヤ）県を流れるケリヤ（克里雅）河ではこのところ、連日の高温による雪解けの影響で水量が著しく増加している。地元の水利部門は、河川の増水期に生じる洪水資源を積極的に調整し、洪水誘導用の水路などの施設を活用して、砂漠の周縁部に広がるコトカケヤナギ林へ水を供給。県内の16万8千ムー（1万1200ヘクタール）に及ぶコトカケヤナギ林の「渇き」を癒やしている。

ケリヤ県はタクラマカン砂漠の南端に位置し、県内の66.2％を砂漠が占めている。ケリヤ河の流域に広がる天然のコトカケヤナギ林は、地域のオアシスの重要な生態系バリアとなっており、防風や砂の固定、保水や土壌の維持に重要な役割を果たしている。県ではこうした天然林の育成状況を改善するため、連続10年間にわたり洪水を活用したかんがいに取り組み、特にかんがい条件を満たす退化林に対しては、輪番制による水の供給を行ってきた。今年は9月末までに、16万8千ムーに及ぶコトカケヤナギとギョリュウの補水事業を完了する計画となっている。（記者/白志強）