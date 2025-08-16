【優しい世界】 工事現場のまさかの無線が話題に4.8万いいね「優しい」「笑いました」【ママリ】

ワンちゃん完全に「重要人物」扱い

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿をご紹介します。今回ご紹介するのは、ジョーは犬&猫と共に古民家で暮らしている(@6464prpr)さんの投稿です。

ある日、家の前の道路で本格的な工事が始まったそうです。作業員さんや警備員さんが一所懸命に仕事をしている中、投稿者さんは愛犬とのお散歩タイムに出発したのですが…。

家の前の道が脇の畑に電信柱立てる工事で封鎖されてて、散歩の時に警備の人が犬が通れるように気を遣ってくれるんだけど。

無線で



👷‍♂️「ワンちゃん、通るかもしれません」



👷‍♂️「ワンちゃん、通らないそうです」



て向こう側に状況を知らせてて。

私と犬が家に戻ったら



👷‍♂️「ワンちゃん、家に帰りました」



て伝達しててわろた

犬にも配慮してくれる優しさに心がほっこりしますね。投稿者さんの耳に入ってきた愉快な無線でのやりとり。ワンちゃんと一緒に家に帰るまで完全なフォロー体制に思わず笑ってしまいます。この投稿には「優しい世界w」「ポスト読ませていただいて、笑いました。一瞬、暑さ忘れました」といったリプライがついていました。ほっこり笑顔になる投稿でした。

記事作成: AKI0509

（配信元: ママリ）