本格的な夏山シーズンとなり、都市部から近い山は観光客でにぎわいをみせている。

気を付けたいのが登山中の遭難だ。標高が低い山でも油断は禁物。熱中症にも注意が必要で、警察は十分な装備や余裕のある登山計画を立てるよう呼びかけている。（礒村遼平）

サンダルで、ヒールで

お盆休み真っただ中の１５日昼、東京都八王子市の高尾山（標高５９９メートル）は、若者や家族連れでごった返していた。麓の駅までは都心から電車で１時間ほど。年間３００万人が訪れる。

気温が３０度超の真夏日となったこの日は、軽装の登山客の姿が目立った。サンダル履きで山を下りてきた調布市の高校２年の男子生徒（１６）は、飲み物も着替えも持たずに一人で来たという。ハイヒールで登る外国人女性もおり、一緒にいた男性はベビーカーを押し、「行けるところまで登ってみる」と語った。

高尾山は登山道にリフトやケーブルカーが整備され、子どもや初心者も挑戦しやすい。だが、遭難事故は全国トップクラスで、昨年の遭難者は１３１人と富士山（８３人）や北アルプス・穂高連峰（６６人）を上回った。

警視庁高尾署によると、高尾山系では今年も５０件ほど遭難関係の出動があった。体力を消耗し、下山途中に立ち上がれなくなったり、つまずいて動けなくなったりするケースが目立つ。半数は５０歳超だという。

「道迷い」が最多３割

警察庁によると、昨年１年間の全国の山岳遭難は２９４６件、遭難者は３３５７人で、いずれも統計のある１９６１年以降、３番目に多かった。「道迷い」が３割と最も多く、「転倒」や「滑落」が続く。

厳しい暑さが続く今年は、熱中症にも警戒が必要だ。高尾山では今月の日中、登山道で３０歳代の男性が突然嘔吐（おうと）し、救急搬送された。熱中症を発症したとみられる。

低い山でも気は抜けない。東京西部の標高４００〜６００メートルの低山に囲まれた沢登りスポット「伝名沢」では７月、６０歳代の男性が仲間２人と入山後にはぐれ、遭難した。男性は登山経験が豊富で、持っていた小型発信機の電波で居場所がわかり、翌朝、救助隊に発見された。

７月１日には奈良県川上村で、沢登り中に転落したとみられる男性（６０）が死亡。今月１２日には、青森県十和田市の山中の川で男性（８０）が心肺停止の状態で見つかり、死亡が確認された。キノコ採りのため一人で入山していたという。

非常食やヘッドライト推奨

登山には準備が欠かせない。日本山岳ガイド協会では、非常食やスマートフォンのモバイルバッテリーのほか、上下に分かれたレインウェア、ヘッドライトなどの持参を推奨する。

遭難対策は「ＩＴ化」が進む。登山計画や緊急連絡先をオンラインで警察などに提出できるサービスがあるほか、スマホに電波が届かない場所でも現在地を確認できる地図アプリもある。

ただ、歩きスマホは転倒や滑落、道迷いにつながりかねない。周囲に注意を払い、スマホは立ち止まって使うのが望ましい。

同協会の武川俊二理事長は、「低い山でも甘く見ず、気象など山に関する最新の情報を得た上で、十分な装備で登山を楽しんでほしい」と話している。

多言語で注意喚起…外国人客増加

外国人の登山客も増えており、対応が課題になっている。警察庁によると、昨年の訪日外国人の遭難者は１３５人で、過去最多だった２０２３年の１４５人に次いで２番目に多かった。

今年４月には、富士山で中国籍の２０歳代の男子大学生が数日間で２度にわたって救助される事案が発生。最初の遭難で持ち帰れなかった携帯電話などを取りに再び入山したとされる。

自治体などは対策を進めており、静岡県は富士山の入山希望者に、公式アプリを通じて安全登山に関する事前学習をするよう義務づけ、多言語で対応している。山梨県警は外国人にも登山届の提出を呼びかける。高尾山では英語と中国語で熱中症に警戒するよう放送で注意喚起している。