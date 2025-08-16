マイメロディ×AMOSTYLEの可愛い花柄ランジェリー＆ナイトブラ
トリンプの「AMOSTYLE BY Triumph」から、マイメロディとクロミのコラボランジェリーが7月31日より発売中です♡花柄刺繍に隠れたキャラクターモチーフや3種のアップリケが遊び心いっぱい。ナイトブラ＆ブラトップもあり、就寝時やおうち時間も可愛く過ごせます♪この特別なランジェリーで、毎日の時間がもっと楽しくなりそうですね♡
花柄にひそむキャラクターの遊び心デザイン
ブラジャーとショーツには、マイメロディとクロミのキャラクターモチーフがさりげなく隠れています。花柄刺繍の中にアップリケがアクセントとなり、個性が光るデザインに。
ベースは寄せブラで谷間をしっかりメイクし、華やかさと機能性を両立しました。
リラックスタイムも楽しく♪ナイトブラ＆ブラトップ
ナイトブラ＆ブラトップは水彩タッチの柔らかい花柄プリントで、マイメロディ＆クロミの表情が散りばめられています。肌あたりが優しく、就寝中やリラックスタイムにぴったり。
気分が上がる可愛いデザインで、心地よいおうち時間を応援します♪
マイメロディ×AMOSTYLEで毎日をもっと楽しく♡
