今年で創部100周年を迎えた福岡高（福岡市博多区）のバレーボール部が16日、記念行事を行い、同校の体育館で同じ伝統校である修猷館高の現役、卒業生と対抗戦を行った。両校合わせて100人以上の卒業生が参加。元女子日本代表で五輪2大会に出場した石井優希さん（34）もサプライズゲストで登場し、現役生の試合を見届けた。

壇上で石井さんが見守る中、プレーする福岡高の選手たち

同部は1925（大正14）年に創部。高校から競技を始める選手も多く、石井さんからは「ミスをした時に選手を一人にしないように」と助言された。男子の安武海斗主将（2年）は「ミスをした時は経験者ばかりが声をかけていた。未経験だった選手も遠慮せずに言ってもらい、仲間とのコミュニケーションをより深めたい」と語った。

OB・OG会長の森君夫さん（61）は「部活動が顧問のなり手不足などでなかなか続かない中、100年も続いており、感慨深い」と実感を込める。女子の三宅那奈主将（2年）は「自分たちの知らない代の方まで応援してくださり、声をかけてくれた。すごく歴史を感じた」と笑みを浮かべた。（伊藤瀬里加）