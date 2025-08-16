¡Ö¥Þ¥¸¤«¡Ä¡×Ä¶¥ß¥Ë¾æ¡õ¹õ¥¹¥È¥Ã¥¥ó¥°àÂçÃÀá24ºÐ½÷Í¥¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÂçÈ¿¶Á¡Ö¥¦¥Ò¥ç¡¼¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¯¸«¤¨¤ë♡¡×
¡¡¿Íµ¤¥·¥ê¡¼¥º¡Ö¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥«¥à¥¤¡×¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¤ò¤Ä¤È¤á¤ë24ºÐ½÷Í¥¤ÎÂçÃÀ¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ËÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹õ¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò±©¿¥¤ê¡¢Ä¶¥ß¥Ë¾æ¤Î¥É¥ì¥¹¤ò¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤ËÃå¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï»³ÅÄ°ÉÆà¡£ÇÐÍ¥Ž¥Îë¼¯±û»Î¤ÈW¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë±Ç²è¡ÖChaO¡×¤Î½éÆüÉñÂæ°§»¢¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿ºÝ¤Î°áÁõ¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿¡£±ð¤ä¤«¤ÊÈ±¤ò¤ª¤í¤·¡¢¥«¥á¥é¤Ë»ëÀþ¤ò¸þ¤±àÂç¿Íá¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤ëÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¹õ¥¹¥È¥Ã¥¥ó¥°¡×¡Ö¥¦¥Ò¥ç¡¼¡×¡Ö¥Þ¥¸¤«¡Ä¡×¡ÖÊ·°Ïµ¤°ã¤¦¡×¡ÖÂåºÎï¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¯¸«¤¨¤ë¤Í¤§♡¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡»³ÅÄ¤Ï2024Ç¯1·î¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¿Íµ¤Ì¡²è¤¬¸¶ºî¤Î±Ç²è¡Ö¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥«¥à¥¤¡×¡¢Æ±Ç¯10·î¤ËWOWOWÆÈÀêÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¡ÖÏ¢Â³¥É¥é¥Þ£× ¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥«¥à¥¤ -ËÌ³¤Æ»»ÉÀÄ¼ü¿ÍÁèÃ¥ÊÔ-¡×¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¤Î¥¢¥·ㇼ¥ÑÌò¤ò¹¥±é¤·¤¿¡£