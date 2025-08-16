¡Ö¸À¤ï¤ì¤Ê¤¤ã¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¥ì¥Ù¥ë¡×²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¼ç±éÇÐÍ¥¡¦º´Ìî³Ùà·ãÊÑ¥Ó¥¸¥åá¤ËÈ¿¶Á¡Ö¿ïÊ¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡×¡ÖÁé¤»¤¿¤è¤Í¤³¤Î¿Í¡×¡Ö¤«¤Ã¤³ÎÉ¤¹¤®¡×
¶â¿§Ã»È±¤ÇÌµÀº¤Ò¤²¤Îà¥ï¥¤¥ë¥Éá¥¹¥¿¥¤¥ë
¡¡à²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼ÇÐÍ¥á¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤ëº´Ìî³Ù¤Î¡¢·ãÊÑ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥É¥é¥Þ¡Ø¥Õ¥©¥°¥É¥Ã¥¯¡Ù¥á¥¤¥¥ó¥°¡×¤È¤·¤Æ¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¥¸¥à¤Ç¥ê¥ó¥°¤ÇÐÊ¤à1Ëç¡£
¡¡¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤Î¥É¥é¥Þ¡ÖFOGDOG¡×(ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó)¤Ë¥×¥í¥Ü¥¯¥µ¡¼·§ÅÄ¹ÀµªÌò¤È¤·¤Æ½Ð±é¡£¥«¥á¥éÌÜÀþ¤ÇÁÖ¤ä¤«¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¶â¿§Ã»È±¤ÇÌµÀº¤Ò¤²¤òÀ¸¤ä¤¹à¥ï¥¤¥ë¥Éá¤Ê½Ð¤ÇÎ©¤Á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SNS¤Ç¤Ï¡Ö¤«¤Ã¤³ÎÉ¤¹¤®¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã³Ê¹¥ÎÉ¤¤¡×¡ÖÈ±·Á¤ä¤Ê¤¡¡ª¿ïÊ¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡×¡ÖÁé¤»¤¿¤è¤Í¤³¤Î¿Í¡×¡Öº´Ìî³Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Ê¤¤ã¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¥ì¥Ù¥ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡º´Ìî¤Ï2013Ç¯¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼³»Éð¥¬¥¤¥à¡×(¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü)¤Ç³ëÍÕ¹ÉÂÁ¡¿²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼³»Éð¤ò±é¤¸¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ½é¼ç±é¡£¤½¤Î¸å¤â¥É¥é¥Þ¡¢±Ç²è¤Ç³èÌö¡£¹â¤¤¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤òÀ¸¤«¤·¡¢ºòÇ¯12·î¤Ë¤Ï¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Î¥×¥í¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¡£