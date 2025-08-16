ガクミカ取材班と西南学院大学のゼミによるコラボ企画が実現しました！ 外国語学科の宮原哲教授のもとでコミュニケーション学を学ぶ4年生が「学生に読まれるコンテンツ」づくりを授業で実践。自らテーマを設定し、取材して記事を書く記者体験に挑戦しました！

このうちチームBは4人の社会人の先輩を取材し、人生で回り道をした体験などを聞きました。夢や進路に悩む高校生や大学生に、自分の道を選ぶヒントになる言葉を届けるのが狙いです。4回目は西南学院大学の職員として国際センターで働く井上雄太さんです。

「しいな」と「ひとみ」が取材を担当します。国際センターは、学生や教員の国際交流、留学生の生活を支援する施設です。早速ですが、井上さんの経歴を教えてください。

「北九州市出身です。高校生のときに留学し、大学で上京して、新卒で旅行会社に入りました。その後、転職して西南学院大学に務めています」

留学はどこの国に行かれていたのですか？

「ニュージーランドです。当時はインターネットが今ほど発達していなくて、日本人が少なかったんですよ。物価や治安も考えて決めました。留学で得た学びを伝えたいと思ったのでがきっかけで、就職活動では旅行業界を選びました」

人生のターニングポイントについてお聞きしたいです。

「自分の中では2回あったんです。1回目が日本の高校を退学し、海外の高校へ編入したこと。2回目は西南学院大学に転職したことです」

退学！？ 留学といえば、短期間で日本の高校に戻るというイメージでしたが、退学して編入したんですね。詳しく聞きたいです。

「小中高一貫校に通っていたんですが、反抗期もあって、素行の悪い学生でした…笑。一貫校なのに上に進めないほど成績も悪くて。ただ、このままではだめだと思い直し、唯一好きだった英語を生かそうと、ニュージーランドの高校に編入することを決めました」

「思春期を海外で過ごして、さまざまなカルチャーショックもあり、自分で動く力、決断力の大切さを学びました。学びたい、友達をつくりたいと思っても、そもそも英語を話せないとできないので、勉強するしかないという状況だったんです」

なるほど！ 私も高校でニュージーランドに短期留学しましたが、もっと英語が話せていれば、もっと楽しめたのに…と後悔したものです。そんな海外生活で困難な経験はありますか。

「留学から帰っての話ですが、日本の高校を退学していたので、大学に行くには高卒認定試験を受けなければいけませんでした。海外の高校を卒業しても大学の受験資格がないんですよ」

それは知りませんでした。驚きです。

「なので1年間、高卒認定試験のための勉強をしました。国語や数学、理科もあって、ニュージーランの高校で英語で習っていた分野については、一から日本語で学ぶのに苦労しましたね」

2回目のターニングポイントについても教えてください！

「留学したからこそ得た学びを伝えるために大手の旅行会社に入ったのですが、会社自体が大きすぎるのと、海外とのつながりがあまりなく、お客さまも日本人が多くて…。6年間務めながらも、このまま続けていいのかな、という気持ちでした」

それで西南学院大学に転職したのですね。ただ、旅行会社と大学では全く違う仕事のような…。

「同僚に西南学院大学出身の人がいて、話を聞いたんです。大学の職員だったら、学生とも関われて、海外とのつながりもあるかもしれない、と。それで転職を決意したんです」

確かに国際センターだったら、留学のサポートなどでは旅行会社の経験が生かされますね。

「最初は教務課でしたが、国際センターの担当になってからは、前の会社ではなかった海外とのつながりができ、自分の経験を学生に直接伝えられるようになりました。今の職場に満足しています！」

最後に若者へのメッセージを頂きたいです。

「一つは、就職活動や大学受験に向けて、しっかり研究したり情報収集したりすることで、決断力を身に付けること。二つ目は、自分の武器を一つ見つけることです」

ありがとうございます。私も留学経験があるので、自分へのアドバイスのように受け取ることができました。武器を見つけるのは簡単そうで難しいことかもしれません。

井上さんは海外の高校に編入することで「英語」という武器を身に付け、2度のターニングポイントを乗り越えてこられました。 私たちも自分の武器は何なのか、見つけられるように経験を重ねていきたいです。

貴重な時間をいただき、ありがとうございました！

（文責＝しいな）



