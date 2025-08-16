女優の広瀬すず（27）が16日、自身がパーソナリティーを務めるTOKYO FM「広瀬すずの『よはくじかん』」（土曜後3・30）に出演。ゲストで歌手のあいみょんとの初対面を振り返った。

「そもそも私とみょん（あいみょん）は、初めましては紅白だよね？」と切り出した広瀬だったが「違うよ！オープニング撮影！」とあいみょんが訂正。「あんとき、平成最後の紅白やった。すず司会で特別会やったからオープニング撮影みたいになって。すず、私、Perfumeさん、西野カナさんで撮影があった。その時がガチの初めまして」と説明を受けた。

撮影は「女子会」のように砕けた雰囲気だったというが「あいみょんって、そんなにしゃべったことないイメージで…クールでカッコイイ感じだった。独特の自分の世界持ってんのかなって」と想像していたと回想。あいみょんは「普段人見知りせえへんねんけど、あの時めちゃくちゃ人見知りしちゃって…ここにいる皆さんにめちゃくちゃ嫌われたと思うって思いながらやってた。あまりにもふてこかったかなと思って」と反省している様子だった。

その後、紅白の打ち上げで再会した2人は共通の知人がいたことで写真撮影のきっけかけを得ることに。仲を深めて食事に行ったとするも「人が違い過ぎて怖くなった。情報量が凄い凄いってなって」と初対面とのギャップに驚いたと語った。